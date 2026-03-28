Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»

Гаджи Гаджиев: Горбачев предал страну, а Ельцин дополнил его действия.

Почетный президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев рассказал о своем отношении к Михаилу Горбачеву.

«К Горбачеву у меня резко отрицательное отношение. Он жил и правил в совсем другое время. У него не было никакой гражданской войны. Он принял страну с сильной централизованной властью: что в Москве сказали, то все с Камчатки и до южной границы брали и выполняли инструкции ЦК. Власть была сумасшедшая.

Горбачев эту страну развалил, привел ее к получившимся войнам. Приднестровье, Кавказ – последствия его политики. Как так можно управлять страной? Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты начинаешь говорить о демократии и общечеловеческих ценностях, а где эти ценности сейчас между Израилем и Ираном? Америка сейчас опирается на собственные интересы, а ты болтаешь про общечеловеческие ценности. Человечество до них еще не дожило. У правителей других стран иные мысли.

Горбачев должен был предвидеть, что будет после его выступлений и заявлений. Надо было понимать, к чему готова страна, руководствоваться ее интересами.

Горбачев – настоящий предатель своей родины и никак иначе. Он предал страну, а Ельцин дополнил его действия. Они привели к той ситуации, которая сегодня есть у нас. Это все шаги Горбачева. Он не понимал, куда идет. Он нарцисс, который ездил в Европу, чтобы ему аплодировали. Ему там говорили: «Молодец! Берлинскую стену снес». Но не ты ее ставил – не тебе ее сносить.

Горбачев – не правитель. Он попал туда из-за поддержки Запада. Он убрал войска из Германии. И где потом этот негодяй их расквартировал? Он делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Горбачев не знал историю. Хоть бы Пушкина читал, елки-палки!» – сказал Гаджиев.