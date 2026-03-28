  Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о своем отношении к Михаилу Горбачеву. 

«К Горбачеву у меня резко отрицательное отношение. Он жил и правил в совсем другое время. У него не было никакой гражданской войны. Он принял страну с сильной централизованной властью: что в Москве сказали, то все с Камчатки и до южной границы брали и выполняли инструкции ЦК. Власть была сумасшедшая.

Горбачев эту страну развалил, привел ее к получившимся войнам. Приднестровье, Кавказ – последствия его политики. Как так можно управлять страной? Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты начинаешь говорить о демократии и общечеловеческих ценностях, а где эти ценности сейчас между Израилем и Ираном? Америка сейчас опирается на собственные интересы, а ты болтаешь про общечеловеческие ценности. Человечество до них еще не дожило. У правителей других стран иные мысли.

Горбачев должен был предвидеть, что будет после его выступлений и заявлений. Надо было понимать, к чему готова страна, руководствоваться ее интересами.

Горбачев – настоящий предатель своей родины и никак иначе. Он предал страну, а Ельцин дополнил его действия. Они привели к той ситуации, которая сегодня есть у нас. Это все шаги Горбачева. Он не понимал, куда идет. Он нарцисс, который ездил в Европу, чтобы ему аплодировали. Ему там говорили: «Молодец! Берлинскую стену снес». Но не ты ее ставил – не тебе ее сносить.

Горбачев – не правитель. Он попал туда из-за поддержки Запада. Он убрал войска из Германии. И где потом этот негодяй их расквартировал? Он делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Горбачев не знал историю. Хоть бы Пушкина читал, елки-палки!» – сказал Гаджиев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
162 комментария
Тут где-то какой то квест зашифрован? Надо найти слово футбол или что? Что этот высер делает на нашем интеллектуальном сайте?
интелектуал-англосакс
Горбачев - герой! Если бы не он, то мы до сих пор бы не знали, что такое заграница и импортная продукция в свободном доступе, а колбасу бы получали по карточкам.
"Горбачев не знал историю. Хоть бы Пушкина читал, елки-палки!" - это шедевр
Про берлинскую стену "не ты её ставил -- не тебе её и сносить" , не меньший кринж
"Горбачев – не правитель. Он попал туда из-за поддержки Запада. "

А вот с этого пункта подробней. Неужели Юрий Андропов(глава КГБ, который подтянул Горбачева), был агентом западных спецслужб? Вот это сериал.
Пока сериал "договорнячок" буксует, время возродить забытое)
Во всех бедах этой страны (внутренних и внешних) виноваты кто угодно - Горби, Ельцин, Ленин, Хрущев, Николай II... Но только не повелитель мессенджера скаМ, о его делишках Гаджиев молчит.
Ну почему же? Здесь также виноват Гопбачёв)
«Берлинскую стену снёс. Но не ты ее ставил - не тебе ее сносить»

Хрущева что ли надо было воскрешать, чтобы снести?)
Вальтера Ульбрихта.
Подскажите, а в фильме матрица корабль как назывался , навухудоносор или нахертутэтотвысер?
а чего же Гаджиев не вышел спасать страну? ему же тогда было лет 45, в самом соку, или не хотел
Занят был, - в очереди стоял)
Горбачева уже 35 лет нет у власти, нет даже в живых, но что-то глупые немцы не спешат восстанавливать Берлинскую стену.
Зато лезут в военные союзы опять
Скажите дедушке, что Берлинскую стену снесли немцы, а не Горбачев.
Покажите дедушке в каком состоянии советские войска в Германии на момент выхода были. Можно на немецком тв посмотреть(медиатека ARD), реально - выглядели как бомжи, стреляющие папиросы в Трептов парке.
что делаеш в русском сайте -сакс
Пономарев о матче с Никарагуа: «Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними»
15 минут назад
Ринат Дасаев: «Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, но давайте не будем спешить. Когда много говоришь, бывают сглазы»
44 минуты назад
Бекхэм о невызове Трента в сборную Англии: «Я его большой фанат. Часто слышу, что он не так хорош в защите, как в атаке. Роберто Карлос тоже шел вперед, и приходилось его подстраховывать»
45 минут назад
Опрос! Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
54 минуты назад
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Кайрат» благодаря голам Нино и Соболева
56 минут назад
«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа
сегодня, 17:10Видео
Соболев забил «Кайрату» в товарищеском матче. У форварда «Зенита» 5 голов в 6 матчах в марте
сегодня, 17:46
«Ливерпуль» и «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в матче легенд на «Энфилде». Клопп тренировал «красных», играли Джеррард, Тиаго, Крауч, Риера, Коллер, Блашчиковски, Пишчек
сегодня, 17:18Фото
Губерниев о пиве на стадионах: «Я бы его вернул. Можно ограничить градус, например, до трех – это футбольный напиток. В вип-ложах есть и крепкий алкоголь, получается, одним можно, другим – нет»
сегодня, 17:18
Генич о сборной России: «Ощущение, что игроки приезжают ради тренировок и вайба, а товарищеские матчи уже не возбуждают. Игра с Никарагуа не шибко впечатляла»
сегодня, 17:05
Семак о 2:0 с «Кайратом»: «Молодежь получила игровое время. Думаю, для них это незабываемо: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в ЛЧ»
1 минуту назад
Беллингем о том, как затягивал с операцией на плече: «Я не хотел прерывать сезон c «Реалом». Лучшее время было после Евро, но я не хотел жить с послевкусием поражения три месяца»
9 минут назад
«МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались другие клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)
23 минуты назад
Директор «Палмейраса» о Нино: «Мы всегда верили в его подписание, но это непростой трансфер. Я общался с Максимом, главным руководителем «Зенита», он знает все условия»
сегодня, 17:33
Пономарев о Семаке: «Пускай поработает с клубом со дна таблицы, посмотрим на его уровень. Он покупает любого игрока за любые деньги, у него возможности другие»
сегодня, 17:31
Первая лига. «Факел» и «КАМАЗ» не забили, «Енисей» победил «Уфу», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 16:58
«Рейс раскаивается в том, что совершил поступок в виде агрессивного поведения». Глава КДК о дисквалификации защитника ЦСКА за удаление в игре с «Краснодаром»
сегодня, 16:48
Воробьев о рыбалке: «Не видел Тюкавина в деле – надо проверить. Знаю, в Краснодаре они с Кисляком рыбачили, но там поплавочная удочка – не очень люблю такое»
сегодня, 16:29
«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах
сегодня, 16:11
Кисляк о матчах ЦСКА с «Краснодаром»: «Самое принципиальное противостояние. Пока нет такой истории, как со «Спартаком», но по накалу – точно жаркое»
сегодня, 15:59
Рекомендуем