Пономарев о Семаке: «Пускай поработает с клубом со дна таблицы, посмотрим на его уровень. Он покупает любого игрока за любые деньги, у него возможности другие»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о раскладах чемпионской гонки в Мир РПЛ и оценил работу тренера «Зенита» Сергея Семака.
– «Краснодар» или «Зенит», кто возьмет золото?
– «Краснодар» прибавил, причем сильно. У них зажигает Кордоба – он злой, жадный до голов, хорошо видит поле, делает результат. И еще Сперцян очень хорош.
Но в конце чемпионата, я все-таки думаю, вперед вырвется «Зенит».
– Что может стать решающим моментом, ведь отрыв всего лишь одно очко?
– Очная встреча этих команд в апреле. Это будет решающий момент. У «Краснодара» не непроходимая оборона, если «Зенит» прибавит – они дрогнут.
Если питерцы выключат Кордобу и Сперцяна из игры – все, игра будет сделана. Все очень просто: не давать получить мяч, это можно сделать, причем легко.
– А работу Семака как оцените?
– Семак – хороший тренер? Хороший, если команда была несколько раз чемпионом и снова идет в лидерах.
Но у него возможности другие, чем у других клубов. Он покупает любого игрока за любые деньги. Пускай попробует поработать с клубом со дна таблицы, и посмотрим на его уровень, – сказал Пономарев.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. До этого он был главным тренером «Уфы», с которой занял шестое место в РПЛ в сезоне-2017/18 и вывел команду в Лигу Европы.