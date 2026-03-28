Пономарев о Семаке: «Пускай поработает с клубом со дна таблицы, посмотрим на его уровень. Он покупает любого игрока за любые деньги, у него возможности другие»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о раскладах чемпионской гонки в Мир РПЛ и оценил работу тренера «Зенита» Сергея Семака. 

«Краснодар» или «Зенит», кто возьмет золото? 

– «Краснодар» прибавил, причем сильно. У них зажигает Кордоба – он злой, жадный до голов, хорошо видит поле, делает результат. И еще Сперцян очень хорош.

Но в конце чемпионата, я все-таки думаю, вперед вырвется «Зенит».

Что может стать решающим моментом, ведь отрыв всего лишь одно очко?

– Очная встреча этих команд в апреле. Это будет решающий момент. У «Краснодара» не непроходимая оборона, если «Зенит» прибавит – они дрогнут.

Если питерцы выключат Кордобу и Сперцяна из игры – все, игра будет сделана. Все очень просто: не давать получить мяч, это можно сделать, причем легко.

А работу Семака как оцените?

– Семак – хороший тренер? Хороший, если команда была несколько раз чемпионом и снова идет в лидерах.

Но у него возможности другие, чем у других клубов. Он покупает любого игрока за любые деньги. Пускай попробует поработать с клубом со дна таблицы, и посмотрим на его уровень, – сказал Пономарев. 

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. До этого он был главным тренером «Уфы», с которой занял шестое место в РПЛ в сезоне-2017/18 и вывел команду в Лигу Европы. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт день за днем»
Топ-гранда Уфу в еврокубки выводил так-то)
С «Уфой» каждый сможет. Он бы со «Спартаком» попробовал бы
Тут Анчелотти, Гвардиола, Моуринью и Клопп вместе не смогут, что уж про Сергея говорить...)
Не любитель Семака, но никакой Клопп или Гвардиола точно также не феерил бы с условным "Сочи". Семака именно из Уфы и позвали за то, что давал результат выше ожидаемого
Но ведь он работал в Уфе и там как раз хорошо получалось,а потом как будто что-то сломалось и он стал просто невероятным душнилой,а особенно это его тяжелые матчи,которые он сам тяжелыми и делает.
Сломалось у него только в последние пару лет. Года 3-4 Зенит всех выносил в РПЛ. 6:1 Локо, 7:1 Спартак и так далее.
В Уфе не насмотрелся?
Так можно про любого тренера сказать...
А Семак разве не работал с "Уфой" (2016-2018)?! Причем очень успешно! )
Да, в Стоке дождливой осенью
"Он покупает любого игрока за любые деньги." - дед живёт в каком-то своём мире. Ну, и слава богу!Здоровья ему!
Материалы по теме
«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах
сегодня, 16:11
Монсон про 285 млн рублей в год у Семака: «Мне это не нравится, но такова система. Люди с такими зарплатами должны отчислять 5-10% на детско-юношеский спорт»
вчера, 13:44
Овчинников о работе в сборной России при Капелло: «В РФС слышу: «Получать будешь 50 тысяч рублей». Даже при моем альтруизме это неуважение – ухожу. Потом дали тоже копейки, но уже побольше»
вчера, 04:55
Рекомендуем
Главные новости
Пономарев о матче с Никарагуа: «Вы представляете, что такое 131-е место? И мы с ними мучились. Если мы с такой командой так играем, значит, мы где-то рядом с ними»
4 минуты назад
Ринат Дасаев: «Сафонову мы уделяем много внимания. Он неплохой вратарь, но давайте не будем спешить. Когда много говоришь, бывают сглазы»
33 минуты назад
Бекхэм о невызове Трента в сборную Англии: «Я его большой фанат. Часто слышу, что он не так хорош в защите, как в атаке. Роберто Карлос тоже шел вперед, и приходилось его подстраховывать»
34 минуты назад
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
37 минут назад
Опрос! Расскажите, что хотите видеть в матч-центре
43 минуты назад
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Кайрат» благодаря голам Нино и Соболева
45 минут назад
«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа
сегодня, 17:10Видео
Соболев забил «Кайрату» в товарищеском матче. У форварда «Зенита» 5 голов в 6 матчах в марте
57 минут назад
«Ливерпуль» и «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в матче легенд на «Энфилде». Клопп тренировал «красных», играли Джеррард, Тиаго, Крауч, Риера, Коллер, Блашчиковски, Пишчек
сегодня, 17:18Фото
Губерниев о пиве на стадионах: «Я бы его вернул. Можно ограничить градус, например, до трех – это футбольный напиток. В вип-ложах есть и крепкий алкоголь, получается, одним можно, другим – нет»
сегодня, 17:18
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» предлагал Каземиро новый контракт, с хавбеком связывались другие клубы АПЛ и Ла Лиги. Бразилец отверг все эти варианты и хочет перейти в «клуб-победитель» (As)
12 минут назад
Директор «Палмейраса» о Нино: «Мы всегда верили в его подписание, но это непростой трансфер. Я общался с Максимом, главным руководителем «Зенита», он знает все условия»
сегодня, 17:33
Первая лига. «Факел» и «КАМАЗ» не забили, «Енисей» победил «Уфу», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 16:58
«Рейс раскаивается в том, что совершил поступок в виде агрессивного поведения». Глава КДК о дисквалификации защитника ЦСКА за удаление в игре с «Краснодаром»
сегодня, 16:48
Воробьев о рыбалке: «Не видел Тюкавина в деле – надо проверить. Знаю, в Краснодаре они с Кисляком рыбачили, но там поплавочная удочка – не очень люблю такое»
сегодня, 16:29
«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах
сегодня, 16:11
Кисляк о матчах ЦСКА с «Краснодаром»: «Самое принципиальное противостояние. Пока нет такой истории, как со «Спартаком», но по накалу – точно жаркое»
сегодня, 15:59
Видели первый матч 5-летнего Нойера в футболе? Плакал после пропущенных, но получил плюшевого мишку!
сегодня, 15:52ВидеоСпортс"
Де Брюйне о том, что Лукаку тренируется вне расположения «Наполи»: «Он проходил половину реабилитации в Антверпене, а половину – в Неаполе. Две разные точки зрения сложно совмещать»
сегодня, 15:21
Властимил Петржела: «Чехия сейчас без проблем обыграла бы Россию. Изоляция повлияла на уровень команды»
сегодня, 14:55
