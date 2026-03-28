Пономарев о Семаке: «Пускай поработает с клубом со дна таблицы, посмотрим на его уровень. Он покупает любого игрока за любые деньги, у него возможности другие»

Пономарев об уровне Семака: пусть поработает с клубом со дна таблицы.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о раскладах чемпионской гонки в Мир РПЛ и оценил работу тренера «Зенита» Сергея Семака.

– «Краснодар» или «Зенит», кто возьмет золото?

– «Краснодар» прибавил, причем сильно. У них зажигает Кордоба – он злой, жадный до голов, хорошо видит поле, делает результат. И еще Сперцян очень хорош.

Но в конце чемпионата, я все-таки думаю, вперед вырвется «Зенит».

– Что может стать решающим моментом, ведь отрыв всего лишь одно очко?

– Очная встреча этих команд в апреле. Это будет решающий момент. У «Краснодара» не непроходимая оборона, если «Зенит» прибавит – они дрогнут.

Если питерцы выключат Кордобу и Сперцяна из игры – все, игра будет сделана. Все очень просто: не давать получить мяч, это можно сделать, причем легко.

– А работу Семака как оцените?

– Семак – хороший тренер? Хороший, если команда была несколько раз чемпионом и снова идет в лидерах.

Но у него возможности другие, чем у других клубов. Он покупает любого игрока за любые деньги. Пускай попробует поработать с клубом со дна таблицы, и посмотрим на его уровень, – сказал Пономарев.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. До этого он был главным тренером «Уфы», с которой занял шестое место в РПЛ в сезоне-2017/18 и вывел команду в Лигу Европы.