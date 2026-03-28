  • Директор «Палмейраса» о Нино: «Мы всегда верили в его подписание, но это непростой трансфер. Я общался с Максимом, главным руководителем «Зенита», он знает все условия»
1

Спортивный директор «Палмейраса» Андерсон Баррос высказался о возможном трансфере защитника «Зенита» Нино Моты

«Нино – игрок, которого мы определили [в качестве своей цели] и всегда верили в его подписание. Это непростой трансфер, особенно потому, что есть клуб, который контролирует контрактные аспекты.

«Палмейрас» уже встречался с Максимом (вероятно, имеется в виду заместитель председателя правления «Зенита» Максим Погорелов – Спортс’’) и вел переговоры с агентами и игроком. Когда он был в Сан-Паулу, мы встречались, но мы всегда должны действовать осторожно, потому что любая огласка – это деликатное дело.

В настоящее время переговоры ведутся представителями игрока. Без активного участия «Палмейраса». Я общался с Максимом, который является главным руководителем в клубе, в феврале, мы сообщили ему о нашем интересе, он знает все условия. И поскольку у нас всегда были позитивные отношения с «Зенитом», мы верили, что можем добиться прогресса в переговорах», – сказал Баррос в эфире ESPN.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
