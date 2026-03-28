«Ливерпуль» и «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в матче легенд на «Энфилде». Клопп тренировал «красных», играли Джеррард, Тиаго, Крауч, Риера, Коллер, Блашчиковски, Пишчек

«Ливерпуль» и «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в матче легенд.

На стадионе «Энфилд » прошел матч легенд между «Ливерпулем » и дортмундской «Боруссией».

Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Дортмундцы отыгрались с 0:2 во втором тайме, голы в этом матче забивали Тиаго Алькантара (6-я минута), Джей Спиринг (38), Мохамед Зидан (63) и Ян Коллер (81).

Отметим, что главным тренером «Ливерпуля» был Юрген Клопп , также возглавлявший и «Боруссию» в ходе тренерской карьеры. Игру посетили 60 482 зрителя.

Состав «Ливерпуля»: Пепе Рейна, Ежи Дудек , Сандер Вестервелд, Сами Хююпя, Фабио Аурелио , Грегори Виньяль , Мартин Келли , Мартин Шкртел , Рагнар Клаван , Стивен Райт, Игор Бишчан, Йосси Бенаюн , Стивен Джеррард , Луиза Шиллгард, Владимир Шмицер, Джей Спиринг , Альберт Риера , Тиаго Алькантара, Флоран Синама-Понголь, Джермейн Пеннант , Райан Бабел, Марк Гонсалес , Питер Крауч , Наташа Доуи, Дирк Кюйт

Состав «Боруссии »: Роман Вайденфеллер , Ли Ен Пхе, Моритц Ляйтнер, Антонио да Силва, Нельсон Вальдес , Ян Коллер , Мохамед Зидан, Карл-Хайнц Ридле , Пол Ламберт, Якуб Блашчиковски, Деде, Йорг Хайнрих, Кевин Гросскройц , Оливер Кирх , Митч Лэнгерак, Патрик Овомойела, Лукаш Пишчек, Марсель Шмельцер , Эрик Дурм .

