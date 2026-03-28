  • «Ливерпуль» и «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в матче легенд на «Энфилде». Клопп тренировал «красных», играли Джеррард, Тиаго, Крауч, Риера, Коллер, Блашчиковски, Пишчек
На стадионе «Энфилд» прошел матч легенд между «Ливерпулем» и дортмундской «Боруссией». 

Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Дортмундцы отыгрались с 0:2 во втором тайме, голы в этом матче забивали Тиаго Алькантара (6-я минута), Джей Спиринг (38), Мохамед Зидан (63) и Ян Коллер (81). 

Отметим, что главным тренером «Ливерпуля» был Юрген Клопп, также возглавлявший и «Боруссию» в ходе тренерской карьеры. Игру посетили 60 482 зрителя. 

Состав «Ливерпуля»: Пепе Рейна, Ежи Дудек, Сандер Вестервелд, Сами Хююпя, Фабио Аурелио, Грегори Виньяль, Мартин Келли, Мартин Шкртел, Рагнар Клаван, Стивен Райт, Игор Бишчан, Йосси Бенаюн, Стивен Джеррард, Луиза Шиллгард, Владимир Шмицер, Джей Спиринг, Альберт Риера, Тиаго Алькантара, Флоран Синама-Понголь, Джермейн Пеннант, Райан Бабел, Марк Гонсалес, Питер Крауч, Наташа Доуи, Дирк Кюйт

Состав «Боруссии»: Роман Вайденфеллер, Ли Ен Пхе, Моритц Ляйтнер, Антонио да Силва, Нельсон Вальдес, Ян Коллер, Мохамед Зидан, Карл-Хайнц Ридле, Пол Ламберт, Якуб Блашчиковски, Деде, Йорг Хайнрих, Кевин Гросскройц, Оливер Кирх, Митч Лэнгерак, Патрик Овомойела, Лукаш Пишчек, Марсель Шмельцер, Эрик Дурм.

Фото: bvb.de

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Боруссии Дортмунд»
13 комментариев
Среди Легенд немало откровенных «пассажиров»
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Среди Легенд немало откровенных «пассажиров»
Так обычно и происходит. У кого-то получается приехать, у кого-то - нет.
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Среди Легенд немало откровенных «пассажиров»
Да так в любом матче легенд. Пару настоящих легенд и остальные "легенды" которые вообще непонятно что забыли. Клаван - живая легенда Ливера! Целых два сезона и 40 матчей!
Логично было бы указать, кто тренировал Боруссию)
Ответ Bob Dylan
Логично было бы указать, кто тренировал Боруссию)
бывший ассистент главного йорг хенрих и дортмундский человек-оркестр норберт дикель
Ответ jeronimo
бывший ассистент главного йорг хенрих и дортмундский человек-оркестр норберт дикель
Спасибо!
60500 зрителей…с ума сойти
Луиза и Наташа выделяются в этом списке.
А легенду Ливерпуля Слота почему-то не пригласили)
О, легенда Крыльев на месте и даже забивает. Прекрасно)
а что за Наташа в составе Ливерпуля?
Спиринг хоть дебютный гол за Ливерпуль забил. Гомес на очереди.
