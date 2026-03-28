Губерниев о пиве на стадионах: «Я бы его вернул. Можно ограничить градус, например, до трех – это футбольный напиток. В вип-ложах есть и крепкий алкоголь, получается, одним можно, другим – нет»

Дмитрий Губерниев: будь моя воля, я бы вернул пиво на стадионы.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение не возобновлять продажу пива на стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил , что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.

«Будь моя воля, то я бы пиво вернул. Просто можно ограничить градус, например, до трех.

Пиво – напиток футбольный. Тем более что в вип-ложах есть и крепкий алкоголь. Получается, что одним можно, а другим – нельзя. Все как в бизнес-классе самолета», – сказал Губерниев.