  • Губерниев о пиве на стадионах: «Я бы его вернул. Можно ограничить градус, например, до трех – это футбольный напиток. В вип-ложах есть и крепкий алкоголь, получается, одним можно, другим – нет»
33

Дмитрий Губерниев: будь моя воля, я бы вернул пиво на стадионы.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение не возобновлять продажу пива на стадионах. 

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.

«Будь моя воля, то я бы пиво вернул. Просто можно ограничить градус, например, до трех.

Пиво – напиток футбольный. Тем более что в вип-ложах есть и крепкий алкоголь. Получается, что одним можно, а другим – нельзя. Все как в бизнес-классе самолета», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
алкоголь и спорт
Дмитрий Губерниев
премьер-лига Россия
Спорт-Экспресс
Мочу разбавленную по 400 рублей за стакан сами пейте, уважаемые 🍷
Ответ Arty K.
При всем уважении, но мочу в любой концентрации не стоит пить 🥤
Ответ Arty K.
Комментарий скрыт
а где взять такое пиво? не встречал пиво ниже 3.2
Ответ человек-муравей человек-физрук
Взять пиво 5 градусов и разбавить водой, 1:1
Ответ Рубин2003
И назвать "Жигулёвский шорли"
Да откуда у тебя своя воля, голова говорящая?!
Всем известно что губа большой любитель пива, без бутылки боварского он не начинает комментировать биатлон.
Ответ Серый59
И не только биатлон, вспомнить только легендарное "давно в воротах" и прочее красноречие в эфирах(И комментирование любых новостей на свете в последнее время). Да там не меньше баттла шотландского односолодового.
Есть люди(один знакомый такой есть), которым прибухивание, даже неплохое, добавляет красноречия и даже обаятельности, но с тем и несокрушимой самоуверенности., чем Ну отличается особо.
Говорят, что такой же эффект у колумбийского мела, но тут уж я профан, майонезный должен быть больше в теме
Мнение популистов подъехало))
А безалкашка не подойдет?
Этот как всегда! Как бы чего не случилось. Шаг вперёд,два назад и нюхает,что скажут сверху.
То что у нас футбол херовый не обсуждают...но касаемо пиваса просто буря
В 80ые и кое что покрепче на стадионе употребляли. Но это уже с собой проносили. Перед матчем вокруг стадиона, пиво свободно продавалось. Никто и не спрашивал, что в сумке на стадион проносишь. Болели весело и особых эксцессов не припоминаю. Хорошее, доброе время было. Уже и подзабыл в каком году все резко изменилось, стали шмонать при входе.
