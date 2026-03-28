Генич о сборной России: «Ощущение, что игроки приезжают ради тренировок и вайба, а товарищеские матчи уже не возбуждают. Игра с Никарагуа не шибко впечатляла»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о победе сборной России над командой Никарагуа в товарищеском матче (3:1).

– Что из позитивного можете отметить в матче сборной России с Никарагуа?

– Что этот матч состоялся, был почти полный стадион и прекрасная атмосфера, получилась красочная церемония открытия с песней «Калинка», Иракли спел «Лондон – Париж» и дебют за сборную Петрова, Мелкадзе и Митрюшкина.

Из футбольного что‑то вспоминать не получается. Сама игра не шибко впечатляла, в первом тайме все плевались, что у сборной мало что получалось, пропущенный гол Сафоновым с дальней дистанции, второй кряду за национальную команду, потом этот непонятный пенальти – был он или не был по современным трактовкам, и раннее удаление у гостей. На этом игра практически закончилась.

Только в последние 20-25 минут, когда основные игроки начали выходить, в частности Головин, можно было посмотреть игру, наигрывать позиционную атаку в большинстве.

– В концовке наша команда на подступах к штрафной и внутри ее играла в короткий пас. Решили пижонить?

– Мне показалось, что хотели не попижонить, а довести атаки до шика и блеска – где‑то закатить, разыграть под аплодисменты, забить красиво.

– Как бразильцы в лучшие годы?

– Ребята понимали, что играют в большинстве, сил у соперника остается мало. Сборная играла в спокойном режиме.

Почитал мнение коллег Тимура Журавеля и Ромы Нагучева. У сборной будто какая‑то демотивация, как это назвал Карпин – приедание. Очень классно, что команда путешествует по разным городам, играет на хороших стадионах при скоплении большого количества зрителей, и для болельщиков это праздник. И вроде бы игроки настраивают себя на серьезный матч и соперника… вот на этой волне Карпин уверенно держал команду два года.

Сейчас, в преддверии чемпионата мира, где нас опять не будет, Лиги наций, отборочного турнира чемпионата Европы, где тоже пока подвешенное состояние, складывается ощущение, что футболисты приезжают в сборную ради тренировок и вайба, а товарищеские игры уже не возбуждают, кажется, что ребята думают о клубной деятельности.

Сам Карпин сравнил матчи сборной России с тем, что происходит на сборах у клубов. Футболисты – живые люди, им нельзя на протяжении долгого времени внедрять в голову чип и говорить, что все со сборной серьезно, приведет к какому‑то результату. В клубе ты играешь официальные матчи, чтобы выиграть чемпионат или Кубок, в сборной же – на количество игр за команду или мячей, – сказал Генич. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
а почему должно возбуждать? Это хоть и футболисты, но не совсем же идиоты, чтобы не понимать что ситуация не меняется вот уже столько лет и просвета не видно. С учетом того что в лиге наций уже не будем, а СВО не планирует заканчиваться. А эти побегушки нужны только тем кто билеты продает и бюджеты РФС пилят.
Согласен. Желания у футболёров не видно
Ну дак, с детства мечтаешь играть на чемпионатах мира/европы, а в итоге играешь никому не нужные товарищеские матчи с мешками.
Это пародия на матч и сборную.
Наших футболеров давным-давно возбуждает только бабло, незаслуженно огромное!!!
Я вот не заметил, что желания у них нет играть. Просто они не знают , как играть друг с другом и в какой футбол играть. Ну и ещё мастерство некоторых игроков очень сомнительного качества.
А Генича возбуждала бы маломалопривлекательная дама???
