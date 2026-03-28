  «Рейс раскаивается в том, что совершил поступок в виде агрессивного поведения». Глава КДК о дисквалификации защитника ЦСКА за удаление в игре с «Краснодаром»
«Рейс раскаивается в том, что совершил поступок в виде агрессивного поведения». Глава КДК о дисквалификации защитника ЦСКА за удаление в игре с «Краснодаром»

Глава КДК: Рейс раскаивается в совершении поступка в виде агрессивного поведения.

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник ЦСКА Матеус Рейс раскаялся за агрессивное поведение в матче FONBET Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

Футболист армейцев несколько раз толкнул Валентина Пальцева плечом в грудь во время борьбы за позицию при подаче углового на 45-й минуте. Главный арбитр Инал Танашев показал ему красную карточку, аКДК дисквалифицировал бразильца на 2 игры Кубка.  

«Рейс не смог принять участие в заседании, поскольку находится за пределами Российской Федерации.

От футболиста мы получили письменное объяснение: он раскаивается в том, что совершил такой поступок в виде агрессивного поведения», – сказал Григорьянц. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Ещё бы он написал "кдк-дебилы". Конечно, всем пишут дежурные слова пресс службы.
Это просто ####. они там все ######. Всех надо ####### в #### за такое. ))
А что он делает за пределами России?
