«Рейс раскаивается в том, что совершил поступок в виде агрессивного поведения». Глава КДК о дисквалификации защитника ЦСКА за удаление в игре с «Краснодаром»

Глава КДК: Рейс раскаивается в совершении поступка в виде агрессивного поведения.

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник ЦСКА Матеус Рейс раскаялся за агрессивное поведение в матче FONBET Кубка России с «Краснодаром » (0:4).

Футболист армейцев несколько раз толкнул Валентина Пальцева плечом в грудь во время борьбы за позицию при подаче углового на 45-й минуте. Главный арбитр Инал Танашев показал ему красную карточку , а КДК дисквалифицировал бразильца на 2 игры Кубка.

«Рейс не смог принять участие в заседании, поскольку находится за пределами Российской Федерации.

От футболиста мы получили письменное объяснение: он раскаивается в том, что совершил такой поступок в виде агрессивного поведения», – сказал Григорьянц.