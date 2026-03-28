Александр Мостовой: «ПСЖ» попросит за Сафонова 30-40 млн евро. Какой смысл им отдавать основного вратаря дешевле? Сейчас цены в футболе сошли с ума»

Александр Мостовой: «ПСЖ» попросит за Сафонова 30-40 млн евро.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой предположил, какую сумму «ПСЖ» может потребовать за трансфер Матвея Сафонова .

«Сейчас Сафонов стал первым номером «ПСЖ », поэтому логично, что его цена увеличилась. Он играет в плей-офф Лиги чемпионов, у всех на виду. Думаю, «ПСЖ» попросит за Сафонова 30-40 млн евро у потенциальных покупателей.

Какой смысл им отдавать своего основного вратаря за меньшую сумму? Сейчас цены в футболе сошли с ума, поэтому даже за вратарей платят какие-то огромные деньги», – сказал Мостовой.