Александр Мостовой: «ПСЖ» попросит за Сафонова 30-40 млн евро. Какой смысл им отдавать основного вратаря дешевле? Сейчас цены в футболе сошли с ума»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой предположил, какую сумму «ПСЖ» может потребовать за трансфер Матвея Сафонова

«Сейчас Сафонов стал первым номером «ПСЖ», поэтому логично, что его цена увеличилась. Он играет в плей-офф Лиги чемпионов, у всех на виду. Думаю, «ПСЖ» попросит за Сафонова 30-40 млн евро у потенциальных покупателей.

Какой смысл им отдавать своего основного вратаря за меньшую сумму? Сейчас цены в футболе сошли с ума, поэтому даже за вратарей платят какие-то огромные деньги», – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Саша, может тогда в агенты, раз тренером не берут?
А кто его покупает?
Мостовой пока продает его ))
Скорее, ПСЖ не продаст
Ну и норм, по пластике похож на Куртуа, купит Реал
Сафонов очень нестабильный кипер. Провести плов ЛЧ на уровне он не в состоянии, поэтому обязательно будет вратарский ляп уровня Кариуса.
Не понимаю, как так быстро из Сафонова звезду сделали. Да, я рад за него, он не сдался, боролся за место в воротах, но дайте хотя бы сезон отыграть, там видно будет. В том же матче с Челси (1 матч) он пропустил далеко не самые тяжелые мячи, в параллельном матче Реал-Мс Куртуа такие вытаскивал. А в чемпе у них статистика - 1-2 удара в створ по их воротам. В прошлом году Мотю тоже как-то Энрике начал ставить, а как в матче с Баварией накосячил - сразу усадил в запас. И тут вполне ожидаемо, что после первого серьезного косяка (Как, допустим, вчера допустил в матче сборной) опять будет Шевалье играть. Просто не стоит возносить Мотю до лучших вратарей мира. Он красавчик, ему респект за то, что уехал а такой клуб, что борется за место, но пока он не доказал еще ничего
