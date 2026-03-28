Воробьев о рыбалке: «Не видел Тюкавина в деле – надо проверить. Знаю, в Краснодаре они с Кисляком рыбачили, но там поплавочная удочка – не очень люблю такое»
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что хочет порыбачить вместе с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.
Ранее Воробьев сказал: «Тюкавин еще слабенький в рыбалочке. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз». Позже Тюкавин ответил Дмитрию: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг».
«Мои слова в адрес Кости по поводу рыбалки были сказаны в шуточной форме. В деле я его не видел – надо проверить.
Знаю, что в Краснодаре они вместе с Кисляком рыбачили на пруду, но там была поплавочная удочка – не очень люблю такое», – сказал Воробьев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На одном конце червяк,на другом конце чудак.
то ли дело сетью или динамитом - добавил Воробьев
Талалаев наверняка с динамитом рыбачил бы
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем