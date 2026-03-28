Воробьев о рыбалке: «Не видел Тюкавина в деле – надо проверить. Знаю, в Краснодаре они с Кисляком рыбачили, но там поплавочная удочка – не очень люблю такое»

Воробьев о рыбалке: не видел Тюкавина в деле – надо проверить.

Нападающий «Локомотива » Дмитрий Воробьев заявил, что хочет порыбачить вместе с форвардом «Динамо » Константином Тюкавиным .

Ранее Воробьев сказал : «Тюкавин еще слабенький в рыбалочке. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз». Позже Тюкавин ответил Дмитрию: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг».

«Мои слова в адрес Кости по поводу рыбалки были сказаны в шуточной форме. В деле я его не видел – надо проверить.

Знаю, что в Краснодаре они вместе с Кисляком рыбачили на пруду, но там была поплавочная удочка – не очень люблю такое», – сказал Воробьев.