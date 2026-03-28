«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа

Валерий Карпин жестко пообщался с игроками сборной в перерыве игры с Никарагуа.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин произнес жесткую речь перед игроками в перерыве товарищеского матча с командой Никарагуа (3:1).

Первый тайм этой игры завершился со счетом 2:1 в пользу россиян. Константин Тюкавин забил в пенальти в добавленное время.

Российская национальная команда опубликовала видео, посвященное закулисью этой игры.

«Я думаю, что вы, ##### (блин), не ожидали, что они будут так вас ####### (бить). Стало для нас неожиданностью, ##### (блин). Что втыкаются, ##### (блин). ###### (бьют), ##### (блин). Агрессивно, ##### (блин). Времени они не дают, ##### (блин). Даже Никарагуа! С фолами, без фолов – не важно, это уже другой вопрос.

Все, давайте, ##### (блин) – еще 45 минут! Только сразу, с первой минуты, ##### (блин), ##### надо!» – сказал Карпин.