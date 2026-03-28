  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа
93

«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа

Валерий Карпин жестко пообщался с игроками сборной в перерыве игры с Никарагуа.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин произнес жесткую речь перед игроками в перерыве товарищеского матча с командой Никарагуа (3:1).

Первый тайм этой игры завершился со счетом 2:1 в пользу россиян. Константин Тюкавин забил в пенальти в добавленное время. 

Российская национальная команда опубликовала видео, посвященное закулисью этой игры. 

«Я думаю, что вы, ##### (блин), не ожидали, что они будут так вас ####### (бить). Стало для нас неожиданностью, ##### (блин). Что втыкаются, ##### (блин). ###### (бьют), ##### (блин). Агрессивно, ##### (блин). Времени они не дают, ##### (блин). Даже Никарагуа! С фолами, без фолов – не важно, это уже другой вопрос.

Все, давайте, ##### (блин) – еще 45 минут! Только сразу, с первой минуты, ##### (блин), ##### надо!» – сказал Карпин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Никарагуа
logoпремьер-лига Россия
брань
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чтобы всё отгадать, устанешь барабан крутить уже
Ответ Вячеслав Дубро
Не согласен. Спортс реально помог справиться с ребусом. Сам бы, конечно, в жизни не расшифровал.
Ответ Вячеслав Дубро
Мы что, дети малые столько подсказок давать???? Я хочу сам ребус разгадывать!
Я открываю букву Б
Ответ TeddyLasso
Две шкатулки в студию
Ответ TeddyLasso
Ставлю на мягкий знак! Так хочется не ошибиться!
В русском языке гораздо больше матерных слов. Очень бедный словарный запас у Валеры.
Сразу вспоминаются Константин Иванович Бесков и Валерий Васильевич Лобановский, которые с игроками были на Вы
Ответ Aliut
Не то что святые Талалаев и Валера )
Ответ Aliut
Да. Только если ты накосячишь у Лобановского потом неделю будешь кроссы с железом бегать. А у Бесковы вылетал как отработанный материал без права восстановления.
То есть это вся мотивация - орать матом? Шикарный тренер для главной команды страны!
Ответ Jadie James
Типичный российский тренер. Они все такие.
Поэтому дальше чемпионата Армении никому не нужны.
Ответ Jadie James
Жаль, что только ему платят за это деньги. Так-то каждый может, тем более поливать игроков разными словами )
Спасибо за подсказки. В этот раз реально сложный ребус!
Но последнее слово без подсказки тяжело
Ответ andrew.p
Я никогда не устану повторять)
### ####### ###, а то совсем ####### ########. По хорошему вообще ####### ######### уже потом ########. А сейчас весной ########### ####### ######### и ######## ######.
Урфин Джус и его деревянные солдаты
Очередное явление тренерской работы "тонкого тактика" Карпина. Они с Мостовым отличаются тем, что Мостовой про "в футболе всё продумано" только журналистам трындит, а Карпин – футболистам + накачка матами и запрет на сахар. Но хитро создал репутацию умного тренера.
Ответ Vladislav Gryzlov
Карпин не Знарок. Тот 4 минуты безостановочно матерился, а этот и 30 секунд не смог, ##### (блин)
К административной ответственности привлекли быдло за мат в общественном месте?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
