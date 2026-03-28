Член совдира «Локо» Филатов о решении не возвращать пиво на стадионы: «Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище, пиво помогает. Я бы разрешил, что в этом такого?»

Член совдира «Локо» Филатов: я бы разрешил пиво на стадионах, что в этом такого?.

Член совета директоров «Локомотива » Валерий Филатов высказался о решении не возвращать продажу пива на стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил , что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.

«Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище. Пиво это помогает по-своему. Я бы разрешил. Люди привыкли так отдыхать. Что в этом такого? Это же тоже традиции», – сказал Филатов.