  • Член совдира «Локо» Филатов о решении не возвращать пиво на стадионы: «Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище, пиво помогает. Я бы разрешил, что в этом такого?»
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о решении не возвращать продажу пива на стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.

«Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище. Пиво это помогает по-своему. Я бы разрешил. Люди привыкли так отдыхать. Что в этом такого? Это же тоже традиции», – сказал Филатов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
14 комментариев
Я бы на матчах сборной запретил. Там точно напьёшься. А так...
К матчам сборной ещё дома надо начинать готовиться. А потом перед стадионом усугубить. Иначе смотреть невозможно.
На выходных был на стадионе. Куча бухих людей. Какая разница, выпить до или вовремя? Фан ид хоть пригодится
Так всем понятно: тем, кто захочет принять, проблем успеть до стадиона и после него - нет никаких. Почему зациклились именно на бокале дорогущей бурды на стадионе - это загадка. Логику министров и депутатов нам не понять
На ЧМ18 все было разрешено, и никаких проблем за собой не влекло, а тут вдруг резко все сопьются...
В нашем случае лучше водку )
Какой хитрый Филатов
НЕ ПОЛОЖЕНО! Ишь холопы распоясались!
Быдлу пиво разрешить, а ещё чего? Это нам всегда можно!
Член совдира - это звучит громко
Член совдира - это звучит громко
У вас русских, другая реальность. Завидую
