Член совдира «Локо» Филатов о решении не возвращать пиво на стадионы: «Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище, пиво помогает. Я бы разрешил, что в этом такого?»
Член совдира «Локо» Филатов: я бы разрешил пиво на стадионах, что в этом такого?.
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о решении не возвращать продажу пива на стадионах.
Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.
«Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище. Пиво это помогает по-своему. Я бы разрешил. Люди привыкли так отдыхать. Что в этом такого? Это же тоже традиции», – сказал Филатов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Я бы на матчах сборной запретил. Там точно напьёшься. А так...
Я бы на матчах сборной запретил. Там точно напьёшься. А так...
К матчам сборной ещё дома надо начинать готовиться. А потом перед стадионом усугубить. Иначе смотреть невозможно.
На выходных был на стадионе. Куча бухих людей. Какая разница, выпить до или вовремя? Фан ид хоть пригодится
На выходных был на стадионе. Куча бухих людей. Какая разница, выпить до или вовремя? Фан ид хоть пригодится
Так всем понятно: тем, кто захочет принять, проблем успеть до стадиона и после него - нет никаких. Почему зациклились именно на бокале дорогущей бурды на стадионе - это загадка. Логику министров и депутатов нам не понять
На ЧМ18 все было разрешено, и никаких проблем за собой не влекло, а тут вдруг резко все сопьются...
Пивка для рывка
В нашем случае лучше водку )
Какой хитрый Филатов
НЕ ПОЛОЖЕНО! Ишь холопы распоясались!
Быдлу пиво разрешить, а ещё чего? Это нам всегда можно!
Член совдира - это звучит громко
Член совдира - это звучит громко
У вас русских, другая реальность. Завидую
