«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах

Андрей Канчельскис: «Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис сделал прогноз относительно будущего победителя чемпионата и Кубка России.

«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России , скорее всего. У команды банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов.

Понятно, что в Кубке может случиться всякое. В первую очередь сине-бело-голубым стоит опасаться команд, которые ни на что не претендуют в РПЛ – «Динамо » и «Спартак». У них будет запредельная мотивация на этот турнир. Но у Семака все равно есть ресурсы для победы в обоих турнирах», – сказал Канчельскис.

«Зенит » занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 48 очков после 22 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

Во втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России петербургская команда встретится со «Спартаком ».