Джо Коул о Месси: «Единственный, кто прошел футбол, только Пеле может с ним поспорить. Роналду, Марадона, Роналдо ниже уровнем»
Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул высказался о Лионеле Месси.
«Он единственный, кто прошел футбол. И думаю, это связано с тем, как ты сложен, ведь именно таким нужно быть, чтобы играть на самом высоком уровне.
Споры не утихнут никогда, потому что у всех свое мнение. Но, как мне кажется, [Месси] уже закрыл все вопросы в рамках этого поколения, потому что он довел все до конца – выиграл все в футболе.
Я никогда не видел игрока, подобного ему: то, что он делает с мячом, его способности, его характер – все это. И наблюдать за ним – настоящее удовольствие каждый раз.
Я думаю, он – величайший игрок всех времен. Единственный, кто может поспорить с этим – Пеле. Я не считаю, что Роналду, Роналдо (Назарио) или Марадона находятся на его уровне – он превзошел их. Сейчас он стоит в одном ряду с Пеле», – сказал Коул в интервью TNT Sports.
Месси:
Самый титулованный в истории - 48 трофеев на данный момент.
Самый награжденный - 8 ЗМ, 6 ЗБ, 5 IFFHS как лучший плеймейкер мира и тд.
Самый результативный в истории - 901 гол + 450 ассистов.
Самый признаваемый - практически все большие, влиятельные спортивные медиа его признали величайшим.
Самый успешный в истории - у Месси величайшая карьера в футболе.
Так что все верно. Только Пеле рядом с Лео.
А так — да, Месси бесспорно лучший игрок поколения и один из двух величайших.