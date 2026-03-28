  • Джо Коул о Месси: «Единственный, кто прошел футбол, только Пеле может с ним поспорить. Роналду, Марадона, Роналдо ниже уровнем»
Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул высказался о Лионеле Месси

«Он единственный, кто прошел футбол. И думаю, это связано с тем, как ты сложен, ведь именно таким нужно быть, чтобы играть на самом высоком уровне.

Споры не утихнут никогда, потому что у всех свое мнение. Но, как мне кажется, [Месси] уже закрыл все вопросы в рамках этого поколения, потому что он довел все до конца – выиграл все в футболе.

Я никогда не видел игрока, подобного ему: то, что он делает с мячом, его способности, его характер – все это. И наблюдать за ним – настоящее удовольствие каждый раз.

Я думаю, он – величайший игрок всех времен. Единственный, кто может поспорить с этим – Пеле. Я не считаю, что Роналду, Роналдо (Назарио) или Марадона находятся на его уровне – он превзошел их. Сейчас он стоит в одном ряду с Пеле», – сказал Коул в интервью TNT Sports. 

Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportskeeda
Ну чего ещё ждать от одноклубника и партнера по сборной
Ответ Ник Ник
И вообще, Джо Коул просто завидует 40 летнему телу 18 летнего Роналду
И Мостовой который раскрыл главный футбольный код.
Роналда : Джо Коул очень не красивый
Все логично.
Месси:
Самый титулованный в истории - 48 трофеев на данный момент.
Самый награжденный - 8 ЗМ, 6 ЗБ, 5 IFFHS как лучший плеймейкер мира и тд.
Самый результативный в истории - 901 гол + 450 ассистов.
Самый признаваемый - практически все большие, влиятельные спортивные медиа его признали величайшим.
Самый успешный в истории - у Месси величайшая карьера в футболе.

Так что все верно. Только Пеле рядом с Лео.
Меня расстраивает то, что многие не воспринимают величе Пеле всерьез. Но хоть здесь пока нет негатива.
А так — да, Месси бесспорно лучший игрок поколения и один из двух величайших.
️ Микель Артета: «Моим любимым футболистом всегда был Месси. То же самое и с тремя моими детьми. Нам очень повезло увидеть величайшего игрока всех времен» (с)
Видели мы как он прошел лигу 1, от ворот до ворот
Хоть кто-то выдал лютейшую базу:))
«У Ямаля есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он играет в лучшем клубе, который поможет ему этого добиться. Сравнивать Ламина с Месси неправильно». Жюли о вингере «Барсы»
сегодня, 13:41
Тебас о критике Винисиуса в Бразилии: «Месси критиковали, а он принес Аргентине Кубок мира. Бразильцам надо набраться терпения, Винисиус тоже принесет победу на ЧМ»
сегодня, 09:58
Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»
вчера, 22:59
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» принимает «Кайрат»
22 минуты назадLive
Товарищеские матчи. Португалия встретится с Мексикой, США против Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
28 минут назадLive
Быстров о решении не возвращать пиво на стадионы: «Это очень и очень печально. Причем в ложах оно есть! А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно»
32 минуты назад
Папен о Мбаппе: «Величайший нападающий в истории сборной Франции. Он станет еще более великим»
39 минут назад
Сборная Сенегала представила трофей Кубка Африки перед матчем с Перу, игроки сделали круг почета. Ранее CAF присудила им поражение в финале турнира
50 минут назадФото
Бастони дал согласие на переход в «Барсу». «Интер» не против переговоров, но 70 млн евро – дорого для каталонцев, а приоритет – центральный нападающий (Marca)
58 минут назад
Димарко о том, что итальянцы праздновали победу Боснии над Уэльсом: «Я уважаю все сборные, это была инстинктивная реакция. Как я могу быть высокомерным? Мы не были на ЧМ с 2014-го»
сегодня, 14:49Видео
Роберто Мартинес на вопрос о возможности выиграть ЧМ: «Мне нравится нумерология. Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ-1966, выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки»
сегодня, 14:35
«Спартак» интересуется вратарем софийского ЦСКА Лапоуховым. На белоруса претендует и «Саутгемптон» («СЭ»)
сегодня, 14:21
Депутат Свищев: «Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества. Перспектив по возвращению нет. Но как это так? Разве напьется болельщик двумя бокалами?»
сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Член совдира «Локо» Филатов о решении не возвращать пиво на стадионы: «Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище, пиво помогает. Я бы разрешил, что в этом такого?»
11 минут назад
«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах
12 минут назад
Первая лига. «Факел» против «КАМАЗа», «Енисей» победил «Уфу», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
18 минут назадLive
Винисиус не тренировался со сборной Бразилии. Участие вингера в матче с Хорватией под вопросом
22 минуты назад
Кисляк о матчах ЦСКА с «Краснодаром»: «Самое принципиальное противостояние. Пока нет такой истории, как со «Спартаком», но по накалу – точно жаркое»
24 минуты назад
Видели первый матч 5-летнего Нойера в футболе? Плакал после пропущенных, но получил плюшевого мишку!
31 минуту назадВидеоСпортс"
Де Брюйне о том, что Лукаку тренируется вне расположения «Наполи»: «Он проходил половину реабилитации в Антверпене, а половину – в Неаполе. Две разные точки зрения сложно совмещать»
сегодня, 15:21
Властимил Петржела: «Чехия сейчас без проблем обыграла бы Россию. Изоляция повлияла на уровень команды»
сегодня, 14:55
Глебов о ЦСКА: «Ожидания болельщиков были завышенными, нас опустило с небес на землю. Ни «ПСЖ», ни «Бавария» не выигрывают по 50 матчей подряд»
сегодня, 14:45
Мелкадзе чувствует, что Сафонов и Головин – игроки другого уровня: «Человек из «ПСЖ» приезжает. На тренировках это особенно проявляется»
сегодня, 14:32
Рекомендуем