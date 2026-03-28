Джо Коул о Месси: «Единственный, кто прошел футбол, только Пеле может с ним поспорить. Роналду, Марадона, Роналдо ниже уровнем»

Джо Коул о Месси: единственный, кто прошел футбол.

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул высказался о Лионеле Месси .

«Он единственный, кто прошел футбол. И думаю, это связано с тем, как ты сложен, ведь именно таким нужно быть, чтобы играть на самом высоком уровне.

Споры не утихнут никогда, потому что у всех свое мнение. Но, как мне кажется, [Месси] уже закрыл все вопросы в рамках этого поколения, потому что он довел все до конца – выиграл все в футболе.

Я никогда не видел игрока, подобного ему: то, что он делает с мячом, его способности, его характер – все это. И наблюдать за ним – настоящее удовольствие каждый раз.

Я думаю, он – величайший игрок всех времен. Единственный, кто может поспорить с этим – Пеле . Я не считаю, что Роналду, Роналдо (Назарио) или Марадона находятся на его уровне – он превзошел их. Сейчас он стоит в одном ряду с Пеле», – сказал Коул в интервью TNT Sports.

