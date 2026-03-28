  • Быстров о решении не возвращать пиво на стадионы: «Это очень печально. Причем в ложах оно есть! А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно»
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о решении не возобновлять продажу пива на стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.

«Эта тема поднимается каждый раз, из года в год. Что тут скажешь? Это все очень и очень печально. Добавить нечего.

Причем в ложах же есть пиво! И алкогольное, и вообще какое хочешь. А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно!» – сказал Быстров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Чего непонятного? Холопам не положено.
Ответ Крэнг
Комментарий скрыт
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Странно, а почему во время матчей ЧМ по футболу 2018 , который проходил в России было удобно.
Почему мне было удобно в Хельсинки и в NY на играх НХЛ
Понимаю матчи РПФЛ надо смотреть с водкой, для интереса, но для этого можно купить билеты в ВИП или Даймонд, а это дорого.
В ложах сидят те, кто чуть равнее
Зачем холопам пиво? Неудобство величественным особам доставят
Да ладно - пиво, скоро всемирный интернет станет доступен лишь (не)избранникам народа.
А челядь и дальше будет чебурнетить ВПНы и свои нервы, мечтая об увеличении белых списков.
Но, вообще, очередная бредятина: бол-во против фан-уйди и за пиво, но власть делает наоборот.
Володя, всë предельно понятно - в ложах господа, на трибунах быдло.
холопы должны быть здоровы, что тут непонятного. на них у государства большие планы, понимать надо..
Ты здоров?
Классовое неравенство Володька было есть и будет.
Помню как сидели на Петровском с бутылочкой Сангрии и мамиными пирожками. Так душевно было... Эххх
Ну даёшь)))
Мы сидели с баночкой чёрной смерти, 0.33)))
Но, тоже было душевно!!
Её пить было невозможно, такая дрянь😂😂😂
А FanID есть у тех,кто в ложе?
Есть.
По справедливости, надо в ложах пиво тоже запретить
