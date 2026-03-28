Быстров о решении не возвращать пиво на стадионы: «Это очень печально. Причем в ложах оно есть! А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно»

Быстров о решении не возвращать пиво на стадионы: очень и очень печально.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о решении не возобновлять продажу пива на стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил , что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.

«Эта тема поднимается каждый раз, из года в год. Что тут скажешь? Это все очень и очень печально. Добавить нечего.

Причем в ложах же есть пиво! И алкогольное, и вообще какое хочешь. А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно!» – сказал Быстров.