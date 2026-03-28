Папен о Мбаппе: «Величайший нападающий в истории сборной Франции. Он станет еще более великим»

Жан-Пьер Папен: Мбаппе – величайший нападающий в истории сборной Франции.

Бывший нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен высказался о роли Килиана Мбаппе в истории национальной команды.

«Я думаю, что на сегодняшний день он является величайшим нападающим в истории сборной Франции , да. И знаете что? Я думаю, что он станет еще более великим.

Да, он еще не выиграл «Золотой мяч », но обменял бы я свой «Золотой мяч» на титул в составе сборной Франции? Может быть. Есть о чем подумать.

Я никогда не играл ради того, чтобы выиграть «Золотой мяч», но выиграл его. В то время как я хотел бы выиграть чемпионат мира, но так и не выиграл», – сказал Папен в эфире RMC Sport.