Папен о Мбаппе: «Величайший нападающий в истории сборной Франции. Он станет еще более великим»
Бывший нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен высказался о роли Килиана Мбаппе в истории национальной команды.
«Я думаю, что на сегодняшний день он является величайшим нападающим в истории сборной Франции, да. И знаете что? Я думаю, что он станет еще более великим.
Да, он еще не выиграл «Золотой мяч», но обменял бы я свой «Золотой мяч» на титул в составе сборной Франции? Может быть. Есть о чем подумать.
Я никогда не играл ради того, чтобы выиграть «Золотой мяч», но выиграл его. В то время как я хотел бы выиграть чемпионат мира, но так и не выиграл», – сказал Папен в эфире RMC Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Maxifoot
Когда Килиан в порядке, ему просто нет равных.
У Мбаппе есть всего одно интервью крупное, да и то "обезжиренное". А в остальном он редкостный молчун. Даже когда форсилось вранье про транса, он всё равно сохранял радиомолчание, хотя его явно раздражала эта тема и хотелось крикнуть "что за чушь вы несете?!! Кто это придумал и зачем?!!!"