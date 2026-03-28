  • Папен о Мбаппе: «Величайший нападающий в истории сборной Франции. Он станет еще более великим»
Бывший нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен высказался о роли Килиана Мбаппе в истории национальной команды. 

«Я думаю, что на сегодняшний день он является величайшим нападающим в истории сборной Франции, да. И знаете что? Я думаю, что он станет еще более великим.

Да, он еще не выиграл «Золотой мяч», но обменял бы я свой «Золотой мяч» на титул в составе сборной Франции? Может быть. Есть о чем подумать.

Я никогда не играл ради того, чтобы выиграть «Золотой мяч», но выиграл его. В то время как я хотел бы выиграть чемпионат мира, но так и не выиграл», – сказал Папен в эфире RMC Sport. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Maxifoot
Скоро станет лучшим бомбардиром сборной Франции, это очевидно. Уже завоевал золото ЧМ. Осталось выиграть несколько штук ЛЧ с Реалом и ЗМ. Думаю это вопрос времени)
Когда Килиан в порядке, ему просто нет равных.
Ещё чуть-чуть и перегонит Платини, с которым идёт вровень по среднему кол-ву мячей за матч. Догнать и перегнать Жиру это даже не цель, это уже просто как факт, который свершится через несколько лет.
Комментарий удален пользователем
Ответ Тимак Капарзо
Комментарий удален пользователем
Как токсиком может быть тот, кто вообще практически не разговаривает?
У Мбаппе есть всего одно интервью крупное, да и то "обезжиренное". А в остальном он редкостный молчун. Даже когда форсилось вранье про транса, он всё равно сохранял радиомолчание, хотя его явно раздражала эта тема и хотелось крикнуть "что за чушь вы несете?!! Кто это придумал и зачем?!!!"
Раймон Копа и Жюст Фонтен в расчëт не принимаются? А напрасно..
Всё-таки есть что-то несправедливое в том, что такие игроки, как Мбаппе, получают больше признания, чем игроки вроде Гризмана. Для того, чтобы получить признание, надо быть либо эгоистом, которого прежде всего заботит личная статистика, либо сверхъодаренным, как Месси
