Сборная Сенегала представила трофей Кубка Африки перед матчем с Перу, игроки сделали круг почета. Ранее CAF присудила им поражение в финале турнира
Капитан команды Калиду Кулибали и главный тренер Пап Тиав вынесли кубок на поле стадиона «Стад де Франс» перед началом встречи. Команда сделала круг почета с трофеем.
Напомним, ранее Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.
Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).
Фото: x.com/RMCsport
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Настоящие чемпионы
Истинный короли Африки!
