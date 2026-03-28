Сборная Сенегала представила трофей Кубка Африки перед матчем с Перу, игроки сделали круг почета. Ранее CAF присудила им поражение в финале турнира

Сборная Сенегала представила Кубок Африки.

Сборная Сенегала показала болельщикам трофей Кубка Африки перед товарищеским матчем с командой Перу .

Капитан команды Калиду Кулибали и главный тренер Пап Тиав вынесли кубок на поле стадиона «Стад де Франс» перед началом встречи. Команда сделала круг почета с трофеем.

Напомним, ранее Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).

