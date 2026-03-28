Бастони дал согласие на переход в «Барсу». «Интер» не против переговоров, но 70 млн евро – дорого для каталонцев, а приоритет – центральный нападающий (Marca)

Защитник «Интера» Алессандро Бастони выразил желание перейти в «Барселону», передает Marca.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб всерьез заинтересован в подписании 26-летнего итальянца. Однако официальные переговоры с «Интером» еще не начались, несмотря на готовность «нерадзурри» к диалогу.

Серьезной преградой остается стоимость игрока – рыночная цена Бастони составляет около 70 миллионов евро, что по-прежнему очень дорого для «Барселоны». Кроме того, сейчас сине-гранатовые отдают приоритет трансферу центрального нападающего.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Ответ BLACK JACK_1116394028
Не перейдет
Почему? Интер просит 70. Сейчас Барселона попросит бастони надавить на свой клуб, байкотировать тренировки, ныть в соцсетях и цена спуститься до 40-50
Ответ Дядя ТУРА
Которые барса так же не заплатит как и 70
Да блин, с его поведением ему реал нужен
Ответ fatei4
Да в оба кабинета подойдёт : и в реал, и в бчк
Периодически смотрю матчи Интера, ну не сказал бы я, что вот прям такой дэф нам нужен, а вот Шлотс мне нравится.
Хороший защитник, не травматичный, но потянет ли Барселона такую сумму и впишется ли он в систему Флика? Большой вопрос.
Отдайте Араухо впридачу...
Да не по карману Бастони нашей нищей Барсе. Наверняка Лапорта захочет деревенским дурачкам из Италии топаря Араухо в обмен запихнуть. Но он плохо знает Маротту.
Комментарий удален пользователем
Тогда 90 млн.
Ответ Vitto
😆
Даже если никого не спрашивать, то все согласны на переход в барсу
Ответ avcgloronalduMU
От предложений топ-клубов не отказываются.
Никого Барса не купит. Денег нет, 1к1 нет и прочая фигня. Лапорта просто кидает пыль в глаза, а сам будет надеяться на Флика, но теперь с травмами вся слабость состава вылезет наружу и пойдут провалы.
За 70 он нафиг не сдался
Материалы по теме
«Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса. Каталонцы не верят, что форвард окажет давление на «Атлетико»
сегодня, 10:55
«Ювентус» связывался с Левандовским и направлял представителя на игру сборной Польши. Туринцы ищут опытного игрока топ-уровня, ориентируясь на Модрича и «Милан»
вчера, 21:59
«Барселона» общается с окружением Бастони и серьезно настроена на трансфер
вчера, 21:44
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» принимает «Кайрат»
17 минут назадLive
Товарищеские матчи. Португалия встретится с Мексикой, США против Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
23 минуты назадLive
Быстров о решении не возвращать пиво на стадионы: «Это очень и очень печально. Причем в ложах оно есть! А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно»
27 минут назад
Джо Коул о Месси: «Единственный, кто прошел футбол, только Пеле может с ним поспорить. Роналду, Марадона, Роналдо ниже уровнем»
28 минут назад
Папен о Мбаппе: «Величайший нападающий в истории сборной Франции. Он станет еще более великим»
34 минуты назад
Сборная Сенегала представила трофей Кубка Африки перед матчем с Перу, игроки сделали круг почета. Ранее CAF присудила им поражение в финале турнира
45 минут назадФото
Димарко о том, что итальянцы праздновали победу Боснии над Уэльсом: «Я уважаю все сборные, это была инстинктивная реакция. Как я могу быть высокомерным? Мы не были на ЧМ с 2014-го»
сегодня, 14:49Видео
Роберто Мартинес на вопрос о возможности выиграть ЧМ: «Мне нравится нумерология. Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ-1966, выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки»
сегодня, 14:35
«Спартак» интересуется вратарем софийского ЦСКА Лапоуховым. На белоруса претендует и «Саутгемптон» («СЭ»)
сегодня, 14:21
Депутат Свищев: «Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества. Перспектив по возвращению нет. Но как это так? Разве напьется болельщик двумя бокалами?»
сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Член совдира «Локо» Филатов о решении не возвращать пиво на стадионы: «Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище, пиво помогает. Я бы разрешил, что в этом такого?»
6 минут назад
«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах
7 минут назад
Первая лига. «Факел» против «КАМАЗа», «Енисей» победил «Уфу», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
13 минут назадLive
Винисиус не тренировался со сборной Бразилии. Участие вингера в матче с Хорватией под вопросом
17 минут назад
Кисляк о матчах ЦСКА с «Краснодаром»: «Самое принципиальное противостояние. Пока нет такой истории, как со «Спартаком», но по накалу – точно жаркое»
19 минут назад
Видели первый матч 5-летнего Нойера в футболе? Плакал после пропущенных, но получил плюшевого мишку!
26 минут назадВидеоСпортс"
Де Брюйне о том, что Лукаку тренируется вне расположения «Наполи»: «Он проходил половину реабилитации в Антверпене, а половину – в Неаполе. Две разные точки зрения сложно совмещать»
57 минут назад
Властимил Петржела: «Чехия сейчас без проблем обыграла бы Россию. Изоляция повлияла на уровень команды»
сегодня, 14:55
Глебов о ЦСКА: «Ожидания болельщиков были завышенными, нас опустило с небес на землю. Ни «ПСЖ», ни «Бавария» не выигрывают по 50 матчей подряд»
сегодня, 14:45
Мелкадзе чувствует, что Сафонов и Головин – игроки другого уровня: «Человек из «ПСЖ» приезжает. На тренировках это особенно проявляется»
сегодня, 14:32
Рекомендуем