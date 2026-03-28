Бастони дал согласие на переход в «Барсу». «Интер» не против переговоров, но 70 млн евро – дорого для каталонцев, а приоритет – центральный нападающий (Marca)
Защитник «Интера» Алессандро Бастони выразил желание перейти в «Барселону», передает Marca.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб всерьез заинтересован в подписании 26-летнего итальянца. Однако официальные переговоры с «Интером» еще не начались, несмотря на готовность «нерадзурри» к диалогу.
Серьезной преградой остается стоимость игрока – рыночная цена Бастони составляет около 70 миллионов евро, что по-прежнему очень дорого для «Барселоны». Кроме того, сейчас сине-гранатовые отдают приоритет трансферу центрального нападающего.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не перейдет
Почему? Интер просит 70. Сейчас Барселона попросит бастони надавить на свой клуб, байкотировать тренировки, ныть в соцсетях и цена спуститься до 40-50
Которые барса так же не заплатит как и 70
Да блин, с его поведением ему реал нужен
Да в оба кабинета подойдёт : и в реал, и в бчк
Периодически смотрю матчи Интера, ну не сказал бы я, что вот прям такой дэф нам нужен, а вот Шлотс мне нравится.
Хороший защитник, не травматичный, но потянет ли Барселона такую сумму и впишется ли он в систему Флика? Большой вопрос.
Отдайте Араухо впридачу...
Да не по карману Бастони нашей нищей Барсе. Наверняка Лапорта захочет деревенским дурачкам из Италии топаря Араухо в обмен запихнуть. Но он плохо знает Маротту.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Тогда 90 млн.
😆
Даже если никого не спрашивать, то все согласны на переход в барсу
От предложений топ-клубов не отказываются.
Никого Барса не купит. Денег нет, 1к1 нет и прочая фигня. Лапорта просто кидает пыль в глаза, а сам будет надеяться на Флика, но теперь с травмами вся слабость состава вылезет наружу и пойдут провалы.
За 70 он нафиг не сдался
