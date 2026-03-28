Бастони дал согласие на переход в «Барсу». «Интер» не против переговоров, но 70 млн евро – дорого для каталонцев, а приоритет – центральный нападающий (Marca)

Бастони согласен на переход в «Барсу».

Защитник «Интера » Алессандро Бастони выразил желание перейти в «Барселону», передает Marca.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб всерьез заинтересован в подписании 26-летнего итальянца. Однако официальные переговоры с «Интером» еще не начались, несмотря на готовность «нерадзурри» к диалогу.

Серьезной преградой остается стоимость игрока – рыночная цена Бастони составляет около 70 миллионов евро, что по-прежнему очень дорого для «Барселоны». Кроме того, сейчас сине-гранатовые отдают приоритет трансферу центрального нападающего.