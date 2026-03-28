Де Брюйне о том, что Лукаку тренируется вне расположения «Наполи»: «Он проходил половину реабилитации в Антверпене, а половину – в Неаполе. Две разные точки зрения сложно совмещать»

Кевин де Брюйне: ситуация с Лукаку сложная.

Полузащитник «Наполи» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал ситуацию с Ромелу Лукаку .

Ранее стало известно, что 32-летний нападающий покинул расположение сборной Бельгии и не примет участие в товарищеских матчах со сборными США и Мексики. Он решил сосредоточиться на улучшении физической формы.

Футболист занимается в Бельгии с личным тренером – это решение не было согласовано с клубом. Позиция «Наполи » заключается в том, что Лукаку должен вернуться в расположение команды до вторника – иначе он будет исключен из состава .

«Я не знаю деталей, но ясно, что ситуация с Ромелу сложная. Он получил травму и был не в лучшей форме. Я надеюсь, что Ромелу вернется как можно скорее.

Я проходил реабилитацию полностью в Бельгии, а он – половину в Антверпене и половину в Неаполе. Когда есть две разные точки зрения, их трудно совмещать. Это не идеальная ситуация для того, чтобы набрать лучшую форму», – сказал де Брюйне .