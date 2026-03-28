Де Брюйне о том, что Лукаку тренируется вне расположения «Наполи»: «Он проходил половину реабилитации в Антверпене, а половину – в Неаполе. Две разные точки зрения сложно совмещать»

Кевин де Брюйне: ситуация с Лукаку сложная.

Полузащитник «Наполи» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал ситуацию с Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, что 32-летний нападающий покинул расположение сборной Бельгии и не примет участие в товарищеских матчах со сборными США и Мексики. Он решил сосредоточиться на улучшении физической формы.

Футболист занимается в Бельгии с личным тренером – это решение не было согласовано с клубом. Позиция «Наполи» заключается в том, что Лукаку должен вернуться в расположение команды до вторника – иначе он будет исключен из состава.

«Я не знаю деталей, но ясно, что ситуация с Ромелу сложная. Он получил травму и был не в лучшей форме. Я надеюсь, что Ромелу вернется как можно скорее.

Я проходил реабилитацию полностью в Бельгии, а он – половину в Антверпене и половину в Неаполе. Когда есть две разные точки зрения, их трудно совмещать. Это не идеальная ситуация для того, чтобы набрать лучшую форму», – сказал де Брюйне.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Товарищеский матч. «Зенит» принимает «Кайрат»
4 минуты назадLive
Винисиус не тренировался со сборной Бразилии. Участие вингера в матче с Хорватией под вопросом
31 минуту назад
Товарищеские матчи. Португалия встретится с Мексикой, США против Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
37 минут назадLive
Быстров о решении не возвращать пиво на стадионы: «Это очень печально. Причем в ложах оно есть! А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно»
41 минуту назад
Джо Коул о Месси: «Единственный, кто прошел футбол, только Пеле может с ним поспорить. Роналду, Марадона, Роналдо ниже уровнем»
42 минуты назад
Папен о Мбаппе: «Величайший нападающий в истории сборной Франции. Он станет еще более великим»
48 минут назад
Сборная Сенегала представила трофей Кубка Африки перед матчем с Перу, игроки сделали круг почета. Ранее CAF присудила им поражение в финале турнира
59 минут назадФото
Бастони дал согласие на переход в «Барсу». «Интер» не против переговоров, но 70 млн евро – дорого для каталонцев, а приоритет – центральный нападающий (Marca)
сегодня, 15:25
Димарко о том, что итальянцы праздновали победу Боснии над Уэльсом: «Я уважаю все сборные, это была инстинктивная реакция. Как я могу быть высокомерным? Мы не были на ЧМ с 2014-го»
сегодня, 14:49Видео
Роберто Мартинес на вопрос о возможности выиграть ЧМ: «Мне нравится нумерология. Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ-1966, выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки»
сегодня, 14:35
Ко всем новостям
Последние новости
Воробьев о рыбалке: «Не видел Тюкавина в деле – надо проверить. Знаю, в Краснодаре они с Кисляком рыбачили, но там поплавочная удочка – не очень люблю такое»
3 минуты назад
Член совдира «Локо» Филатов о решении не возвращать пиво на стадионы: «Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище, пиво помогает. Я бы разрешил, что в этом такого?»
20 минут назад
«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах
21 минуту назад
Первая лига. «Факел» против «КАМАЗа», «Енисей» победил «Уфу», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
27 минут назадLive
Кисляк о матчах ЦСКА с «Краснодаром»: «Самое принципиальное противостояние. Пока нет такой истории, как со «Спартаком», но по накалу – точно жаркое»
33 минуты назад
Видели первый матч 5-летнего Нойера в футболе? Плакал после пропущенных, но получил плюшевого мишку!
40 минут назадВидеоСпортс"
Властимил Петржела: «Чехия сейчас без проблем обыграла бы Россию. Изоляция повлияла на уровень команды»
сегодня, 14:55
Глебов о ЦСКА: «Ожидания болельщиков были завышенными, нас опустило с небес на землю. Ни «ПСЖ», ни «Бавария» не выигрывают по 50 матчей подряд»
сегодня, 14:45
Мелкадзе чувствует, что Сафонов и Головин – игроки другого уровня: «Человек из «ПСЖ» приезжает. На тренировках это особенно проявляется»
сегодня, 14:32
Колосков о сборной России: «Каждый раз вызывают 4-5 новых игроков, все время кто-то дебютирует. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли»
сегодня, 14:18
