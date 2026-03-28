Властимил Петржела: «Чехия сейчас без проблем обыграла бы Россию. Изоляция повлияла на уровень команды»

Властимил Петржела: Чехия сейчас без проблем обыграла бы Россию.

Чешский тренер Властимил Петржела считает, что сборная Чехии без проблем обыграла бы команду России в официальном матче.

«Конечно, сейчас сборная Чехии без особых проблем обыграла бы Россию в официальном матче. Да, в сборной России есть пару сильных футболистов мирового масштаба, но, думаю, изоляция повлияла на уровень команды.

Международный опыт и матчи с сильными соперниками очень важны. У Чехии опытная команда, которая имеет хорошие шансы сыграть на чемпионате мира. Надеюсь, мы сможем обыграть Данию в стыковом матче и принять участие в ЧМ», – сказал Петржела.