  • Глебов о ЦСКА: «Ожидания болельщиков были завышенными, нас опустило с небес на землю. Ни «ПСЖ», ни «Бавария» не выигрывают по 50 матчей подряд»
Глебов о ЦСКА: «Ожидания болельщиков были завышенными, нас опустило с небес на землю. Ни «ПСЖ», ни «Бавария» не выигрывают по 50 матчей подряд»

Глебов о ЦСКА: ожидания болельщиков были завышенными.

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов оценил результатах команды.

После рестарта сезона у армейцев три поражения в четырех матчах Мир РПЛ и вылет от «Краснодара» (3:1, 0:4) в Фонбет Кубке России.

«Ожидания болельщиков были немного завышенными. Любой футболист в нашей команде понимал, что входить в весну нужно только с чемпионскими амбициями. Но это футбол, так бывает. Ни «ПСЖ», ни «Бавария» – никто не выигрывал 50 матчей подряд. У всех бывают взлеты и спады. Сейчас мы пройдем путь с самых низов, и он один – только наверх. Посмотрим, что будет дальше.  

Мы все внутри думали только о том, что будем выигрывать, выигрывать и выигрывать. Каждую игру. Мы тоже понимали, что сделаны точечные трансферы под усиления, лишних людей в команде нет. Были мысли: «Еще немножко – и мы будем наверху». То, что произошло, опустило нас с небес за землю.

Все немного в шоке. К тому же у нас очень молодая команда – для некоторых несколько поражений подряд происходят впервые. Но есть и опытные футболисты, бывавшие в подобных ситуациях. Они направят нас на правильный путь, чтобы мы вылезли оттуда», – сказал Глебов.

Источник: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат»
При чём здесь ПСЖ и "Бавария"? Тот же "Зенит" как стал чемпионом в первый раз в РПЛ?Выиграл 10 из 11 матчей. Как ЦСКА провёл 2-ой круг ЧР-1998?
При чём здесь ПСЖ и "Бавария"? Тот же "Зенит" как стал чемпионом в первый раз в РПЛ?Выиграл 10 из 11 матчей. Как ЦСКА провёл 2-ой круг ЧР-1998?
Такие сказки скорее исключение из правил.
Завышенные? Болельщики ждут чемпионства с 16 года, и, объективно, тут действительно были основания. Спасибо, что не "Ваши ожидания - ваши проблемы"
Да ничего не завышенные,к этому и надо стремится и мечтать,о чемпионстве,мяч просто пинать из года в год можно и в медиалиге🤦🏻
Материалы по теме
Губерниев о победе России: «Странно слышать от Карпина, что они не ожидали неуступчивости от Никарагуа. Мы, эксперты, которые давно следят за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали»
сегодня, 11:55
Кирилл Глебов: «Гонду – отличный футболист, но Дивеев – лучший центральный защитник России. ЦСКА потерял лидера на поле и в раздевалке»
сегодня, 10:17
Глебов об отстранении Мойзеса: «Осуждать или поддерживать решение не будем. ЦСКА продолжит жить с этим»
сегодня, 06:56
Глебов после 3:1 с Никарагуа: «Расстроился из‑за своей игры. Можно было три‑четыре забивать»
сегодня, 03:59
Карпин про 3:1 с Никарагуа: «Не сказать, что доволен. Такое чувство, что агрессивная игра соперника стала неожиданностью для России. Не ожидали, что не будет времени подумать»
вчера, 19:10
Рекомендуем
Главные новости
Бастони дал согласие на переход в «Барсу». «Интер» не против переговоров, но 70 млн евро – дорого для каталонцев, а приоритет – центральный нападающий (Marca)
6 минут назад
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Кайрат»
31 минуту назад
Димарко о том, что итальянцы праздновали победу Боснии над Уэльсом: «Я уважаю все сборные, это была инстинктивная реакция. Как я могу быть высокомерным? Мы не были на ЧМ с 2014-го»
42 минуты назадВидео
Роберто Мартинес на вопрос о возможности выиграть ЧМ: «Мне нравится нумерология. Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ-1966, выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки»
56 минут назад
«Спартак» интересуется вратарем софийского ЦСКА Лапоуховым. На белоруса претендует и «Саутгемптон» («СЭ»)
сегодня, 14:21
Депутат Свищев: «Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества. Перспектив по возвращению нет. Но как это так? Разве напьется болельщик двумя бокалами?»
сегодня, 14:02
Испанец из «Марселя» или бразилец из «Сочи» – ловите клубы на морях в «Три на три» и угадывайте игроков прибрежных городов
сегодня, 14:00Тесты и игры
Товарищеские матчи. Южная Корея играет с Кот-д’Ивуаром, США против Бельгии, Португалия встретится с Мексикой
сегодня, 14:00Live
Экс-директор «Спартака» Амарал: «Иностранцы рассматривают РПЛ как способ заработка. Игрок может попросить до 5 млн чистыми в год – в Португалии ему дадут всего 1,5»
сегодня, 13:28
Хавбек «Динамо» Махачкала Глушков о пенальти «Зенита»: «У всех были улыбки. Мы уже привыкли к этим решениям. Что расстраиваться из-за этого?»
сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сборная Сенегала представила трофей Кубка Африки перед матчем с Перу, игроки сделали круг почета. Ранее CAF присудила им поражение в финале турнира
через 1 минуту
Де Брюйне о том, что Лукаку тренируется вне расположения «Наполи»: «Он проходил половину реабилитации в Антверпене, а половину – в Неаполе. Две разные точки зрения сложно совмещать»
10 минут назад
Властимил Петржела: «Чехия сейчас без проблем обыграла бы Россию. Изоляция повлияла на уровень команды»
36 минут назад
Мелкадзе чувствует, что Сафонов и Головин – игроки другого уровня: «Человек из «ПСЖ» приезжает. На тренировках это особенно проявляется»
59 минут назад
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 14:31Live
Колосков о сборной России: «Каждый раз вызывают 4-5 новых игроков, все время кто-то дебютирует. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли»
сегодня, 14:18
Кержаков о том, в чем Мбаппе лучше Роналду: «В том, что показал на ЧМ. Это как будто лакмусовая бумажка для футболиста»
сегодня, 13:58
Гинер о завершении карьеры Вагнера Лава: «Ты был фантастическим игроком. Знай, ЦСКА – твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть»
сегодня, 13:47Видео
«У Ямаля есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он играет в лучшем клубе, который поможет ему этого добиться. Сравнивать Ламина с Месси неправильно». Жюли о вингере «Барсы»
сегодня, 13:41
Ветеран «Спартака» Гаврилов перенес операцию на сердце и находится в больнице: «Это не связано с инсультом. Мне поставили стент»
сегодня, 13:28
Рекомендуем