Димарко о том, что итальянцы праздновали победу Боснии над Уэльсом: «Я уважаю все сборные, это была инстинктивная реакция. Как я могу быть высокомерным? Мы не были на ЧМ с 2014-го»

Димарко объяснил, почему праздновал победу Боснии над Уэльсом.

Защитник «Интера » и сборной Италии Федерико Димарко объяснил, почему праздновал победу сборной Боснии над Уэльсом .

В четверг сборная Италии обыграла команду Северной Ирландии в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (2:0), а Босния и Герцеговина победила Уэльс (1:1, 4:2) по пенальти. Итальянцы встретятся с боснийцами в финальном стыковом матче.

В сеть попало видео, на котором Димарко и другие игроки сборной Италии после своего матча смотрят серию пенальти в игре своих потенциальных соперников и радуются победе боснийцев.

«Я здесь, учитывая, что я был главным героем инцидента после матча с Северной Ирландией. Я уважаю каждый клуб и каждую сборную, это была инстинктивная реакция.

Я просто смотрел серию пенальти со своими партнерами по команде. За Боснию играет Джеко . Я играл с ним два года и написал ему сообщение. Он ответил мне, и я буду рад видеть его в финале.

Я не проявлял неуважение к Боснии или боснийскому народу. Меня называли высокомерным. С чего вдруг, ведь мы не были на чемпионате мира с 2014 года? Как я могу быть высокомерным?» – сказал Димарко.