  • Димарко о том, что итальянцы праздновали победу Боснии над Уэльсом: «Я уважаю все сборные, это была инстинктивная реакция. Как я могу быть высокомерным? Мы не были на ЧМ с 2014-го»
В четверг сборная Италии обыграла команду Северной Ирландии в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (2:0), а Босния и Герцеговина победила Уэльс (1:1, 4:2) по пенальти. Итальянцы встретятся с боснийцами в финальном стыковом матче. 

В сеть попало видео, на котором Димарко и другие игроки сборной Италии после своего матча смотрят серию пенальти в игре своих потенциальных соперников и радуются победе боснийцев. 

«Я здесь, учитывая, что я был главным героем инцидента после матча с Северной Ирландией. Я уважаю каждый клуб и каждую сборную, это была инстинктивная реакция.

Я просто смотрел серию пенальти со своими партнерами по команде. За Боснию играет Джеко. Я играл с ним два года и написал ему сообщение. Он ответил мне, и я буду рад видеть его в финале.

Я не проявлял неуважение к Боснии или боснийскому народу. Меня называли высокомерным. С чего вдруг, ведь мы не были на чемпионате мира с 2014 года? Как я могу быть высокомерным?» – сказал Димарко. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
Уже не знают до чего докопаться. Даже если порадовались проходу Боснии - что с того? Уэльс в рейтинге УЕФА намного выше Боснии стоит - 16 место против 32-го. Логично, что итальянцы считают Боснию слабее.
а чего итальянцам праздновать вообще? против них хоть так хоть поставят автобус и еще вопрос чей автобус хуже для итальянцев
Что за глупость написал? Уэльс давно в автобус не играет, у них с Бельгией были обе игры перестрелки, команда, гораздо техничнее нынешних итальянцев, есть пара звезд АПЛ, играли бы дома, это скорее итальянцам пришлось бы выставлять автобус и надеяться на какой то шальной гол. А вот Босния типичный автобус и играть с ней Италии будет гораздо проще, так что радость итальянцев понятна.
Реально, какое ваше собачье дело, кто как что празднует? Но так-то Боснии удачи)
За всё теперь надо отказываться, столько стало ущемленных
Ирланды упрекают что радуются их поражению. Боснийцы упрекают что ОН радуется , что играют с ними а не с Ирландцами.
Айяйяй Димарко
