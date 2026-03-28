Мелкадзе чувствует, что Сафонов и Головин – игроки другого уровня: «Человек из «ПСЖ» приезжает. На тренировках это особенно проявляется»

Форвард сборной России Георгий Мелкадзе отметил, что Александр Головин и Матвей Сафонов выделяются среди игроков национальной команды.

– Вы провели время с Сафоновым и Головиным. Чувствуется, что это игроки другого уровня?

– Чувствуется, конечно. Человек из «ПСЖ » приезжает. Конечно, на тренировках это особенно проявляется, – сказал Мелкадзе.

– Вы спрашивали у Матвея или Александра по поводу их команд? Может, вам что-то было интересно узнать.

– Нет, по поводу футбола не интересовался у них, – сказал Мелкадзе.