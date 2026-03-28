«Спартак» интересуется вратарем софийского ЦСКА Лапоуховым. На белоруса претендует и «Саутгемптон» («СЭ»)

Спартак» интересуется вратарем софийского ЦСКА Лапоуховым.

«Спартак » проявляет предметный интерес к вратарю софийского ЦСКА Федор Лапоухову, сообщает «Спорт-Экспресс».

22-летний голкипер уже провел 15 матчей за сборную Беларуси, дебютировав за национальную команду в 20 лет.

Лапоухов – воспитанник минского «Динамо». Сейчас он проводит второй сезон в Софии и является основным вратарем команды.

Помимо «Спартака», интерес к игроку проявляет «Саутгемптон ». Ранее на него также претендовали «Ростов» и «Динамо».