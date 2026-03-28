  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Спартак» интересуется вратарем софийского ЦСКА Лапоуховым. На белоруса претендует и «Саутгемптон» («СЭ»)
43

«Спартак» интересуется вратарем софийского ЦСКА Лапоуховым. На белоруса претендует и «Саутгемптон» («СЭ»)

«Спартак» проявляет предметный интерес к вратарю софийского ЦСКА Федор Лапоухову, сообщает «Спорт-Экспресс».

22-летний голкипер уже провел 15 матчей за сборную Беларуси, дебютировав за национальную команду в 20 лет. 

Лапоухов – воспитанник минского «Динамо». Сейчас он проводит второй сезон в Софии и является основным вратарем команды.

Помимо «Спартака», интерес к игроку проявляет «Саутгемптон». Ранее на него также претендовали «Ростов» и «Динамо».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФедор Лапоухов
logoЦСКА София
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСаутгемптон
возможные трансферы
logoвысшая лига Болгария
logoСпорт-Экспресс
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если перейдёт, главное чтобы в состав попадал, а не под Максименко сидел.
Ответ Алексей Иванов
А вдруг его уровень заставит вспоминать добрым словом Максименко?
Ответ Приорат70
Обычно уровень игрока выявляют перед покупкой, а если он хуже Саши зачем он нужен...вот заиграет или нет, другой вопрос...если в составе не будет, точно не заиграет
Косолапов был, Саморуков был, но это новый уровень...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Если Вы про вратаря хоккейного Спартака, то фамилия его Криволапов)
Ответ Добрый Мухомор
Я про футболиста. В Локомотиве играл)
В чемпе Болгарии неплох, сначала там сидел в запасе, потом тренера уволили, его начали ставить в основу, а ЦСКА из зоны вылета выбрался
Ответ Kappa Pride
Ну они четвёртыми идут,если повезёт бронзу возьмут.
Ответ Kappa Pride
Митрюшкина надо выкупать !
Взад !
Вроде бы ПСЖ им интересуется, вместо Шевалье, чтобы у Моти был достойный конкурент.☝️✊️
Ответ Футбол, хоккей итд
Логично !
Но как же лимит ?
Хотя бы ищут уже хорошо)
интересно было посмотреть игру этого вратаря в Спартаке
Любой вратарь лучше Пингвина!!!
Ответ Павел Метёлкин
Даже у мешка с цементом есть шанс отбить пенальти,если положить в ворота!
«Вратарь конечно, лопух, но агенты при нём-мм, при нём-мм! Как слышно?».
проблемную позицию рассматриваем, что уже не плохо...
Если хороший вратарь, то почему бы не попробовать?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
