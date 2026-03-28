  • Роберто Мартинес на вопрос о возможности выиграть ЧМ: «Мне нравится нумерология. Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ-1966, выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки»
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о том, может ли его команда выиграть чемпионат мира-2026. 

«Я бы не сказал, что в Португалии нервничают из-за возможности выиграть чемпионате мира. Я бы сказал, что это воодушевление, надежда. Это естественно, когда в команде есть такие игроки. У нас есть Криштиану Роналду, капитан «Манчестер Юнайтед» [Бруну Фернандеш], капитан «Порту» [Диогу Кошта], капитан «Манчестер Сити» [Бернарду Силва], четыре важных игрока чемпионов Европы [«ПСЖ»]. Это радует португальцев.

Мы знаем, что никогда не выигрывали чемпионат мира, и это говорит о том, что это тяжело. Мы знаем, что все может быстро измениться, что одного таланта недостаточно, что мелкие детали могут обернуться против тебя. Конечно, когда у тебя что-то не получается, это как удар молотом, но давайте помечтаем.

Я думаю, мы сможем. И я хочу, чтобы у нашей команды было именно такой настрой. Я не суеверный, но мне нравится нумерология. И это при том, что я родился 13 июля. В Англии всегда говорили: «Ничего себе, не везет!» «Ну и денек». Нет! Мне это нравится.

И приятно думать о Евро-2016... Эйсебио стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в 1966-м, с тех пор прошло 60 лет. Он выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки. Давайте помечтаем. Почему бы и нет?» – сказал Мартинес. 

Роберто Мартинес: «Роналду – исторический кумир, изменивший футбол. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
Физрук бездарный на обслуживании у престарелой примадонны не станет Чемпионом Мира. Ещё и нумеролог как моя бывшая. Что говорит о том, что человек просто сумасшедший. Ждём очередной невыход из группы в стиле Франции-2010, плач и бросание капитанской повязки на поле.
Комментарий скрыт
Ну, с новым форматом это будет очень трудно сделать. Как и на евро-2016, когда с третьего места пролезли
Одни шестёрки, блатные перевелись.
Ну... Раймон Доменек 2.0. Значит приедут...
Роман, уж про Катар бы ты помолчал)) Твои комментарии с того турнира уже стали мемом.
У Португалии на самом деле состав сейчас даже посильнее, чем поколение 1996-2004 с Фигу, Коуту, Байя, Пинту, Коштой итп. Но есть один нюанс, который точно не добавляет шансов этой сборной дойти до титула.
Аппетитный и красивый нюанс?
Отсутствие нормального тренера.
В 1965, 1962, 1968, 1976, 1986, 1996- ничего нет.
А вокруг шестерки.
Везде шестерки, даже на посту тренера сборной Португалии
А что же 2006 не выиграли тоже 6 число было.
Единственный его шанс для Роналду стать чемпионом мира - сидеть весь турнир на скамейке и не отравлять атмосферу в раздевалке. Жаль, что сейчас в сборной тренер, который будет ставить его в старт на каждый матч без возможности заменить. И в итоге весь мир будет лицезреть посмешище похлеще уровня Евро-24, где была команда из 10 человек + мешок картошки во вратарской, который толком не участвовал в комбинациях, а только ждал точного навеса в голову. Попасть 3-й раз подряд в сборную разочарований крупного турнира сборных - самый вероятный исход для клубники 🍓
А Спелый фрукт взял ЗМ в 2025?
Раймон "Звездочет" Доменек уже однажды собирал команду по звездам. Вышло не айс
Вышло практически стать чемпионами мира 😁 хотя мне тоже это все кажется каким-то вздором
финал чм не айс?
