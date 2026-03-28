Роберто Мартинес на вопрос о возможности выиграть ЧМ: «Мне нравится нумерология. Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ-1966, выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки»

Роберто Мартинес упомняул нумерологию, говоря о возможности выиграть ЧМ.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о том, может ли его команда выиграть чемпионат мира-2026.

«Я бы не сказал, что в Португалии нервничают из-за возможности выиграть чемпионате мира. Я бы сказал, что это воодушевление, надежда. Это естественно, когда в команде есть такие игроки. У нас есть Криштиану Роналду , капитан «Манчестер Юнайтед » [Бруну Фернандеш ], капитан «Порту» [Диогу Кошта], капитан «Манчестер Сити » [Бернарду Силва], четыре важных игрока чемпионов Европы [«ПСЖ»]. Это радует португальцев.

Мы знаем, что никогда не выигрывали чемпионат мира, и это говорит о том, что это тяжело. Мы знаем, что все может быстро измениться, что одного таланта недостаточно, что мелкие детали могут обернуться против тебя. Конечно, когда у тебя что-то не получается, это как удар молотом, но давайте помечтаем.

Я думаю, мы сможем. И я хочу, чтобы у нашей команды было именно такой настрой. Я не суеверный, но мне нравится нумерология. И это при том, что я родился 13 июля. В Англии всегда говорили: «Ничего себе, не везет!» «Ну и денек». Нет! Мне это нравится.

И приятно думать о Евро-2016... Эйсебио стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в 1966-м, с тех пор прошло 60 лет. Он выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки. Давайте помечтаем. Почему бы и нет?» – сказал Мартинес.

