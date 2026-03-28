Колосков о сборной России: «Каждый раз вызывают 4-5 новых игроков, все время кто-то дебютирует. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли»

Колосков о сборной России: пора уже сформировать состав.

«Я уже давно говорю, что у нас нет сборной команды – только кандидаты. На каждый сбор вызывают четыре-пять новых футболистов, все время кто-то дебютирует, каждый матч начинается с абсолютно экспериментального состава, непривычных сочетаний. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли.

Понятно, что Карпин объяснял, зачем вызывает новых футболистов, просматривает их. Но сборная команда не для Карпина, она для страны. Стране и болельщикам неважно, сколько футболистов просматривает тренер и когда он это делает. Приезжай на матчи, на сборы – беседуй с игроками, с тренерами, просматривай кого нужно. А здесь надо играть, надо, чтобы люди видели футбол, чтобы понимали, что есть сборная. Пока мы не займемся основным составом, мы так и будем просматривать кандидатов.

Пора заканчивать с этим, сформируйте сборную команду. У нас есть прекрасные молодые футболисты, которые уже сейчас востребованы в Европе. Почему из них не создать основу и не начать их наигрывать? Дай бог, через год нам дадут играть на международном уровне – какой состав-то будет? Как они будут друг друга понимать, если практики не было?

Клубы же не меняют наполовину свой состав на каждый матч. А мы каждый раз видим другую команду. На мой взгляд, нам уже пора заняться основным составом», – сказал Колосков.