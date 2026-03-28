  • Колосков о сборной России: «Каждый раз вызывают 4-5 новых игроков, все время кто-то дебютирует. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли»
Колосков о сборной России: «Каждый раз вызывают 4-5 новых игроков, все время кто-то дебютирует. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о составе сборной России.

«Я уже давно говорю, что у нас нет сборной команды – только кандидаты. На каждый сбор вызывают четыре-пять новых футболистов, все время кто-то дебютирует, каждый матч начинается с абсолютно экспериментального состава, непривычных сочетаний. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли. 

Понятно, что Карпин объяснял, зачем вызывает новых футболистов, просматривает их. Но сборная команда не для Карпина, она для страны. Стране и болельщикам неважно, сколько футболистов просматривает тренер и когда он это делает. Приезжай на матчи, на сборы – беседуй с игроками, с тренерами, просматривай кого нужно. А здесь надо играть, надо, чтобы люди видели футбол, чтобы понимали, что есть сборная. Пока мы не займемся основным составом, мы так и будем просматривать кандидатов. 

Пора заканчивать с этим, сформируйте сборную команду. У нас есть прекрасные молодые футболисты, которые уже сейчас востребованы в Европе. Почему из них не создать основу и не начать их наигрывать? Дай бог, через год нам дадут играть на международном уровне – какой состав-то будет? Как они будут друг друга понимать, если практики не было?

Клубы же не меняют наполовину свой состав на каждый матч. А мы каждый раз видим другую команду. На мой взгляд, нам уже пора заняться основным составом», – сказал Колосков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Не люблю Коло$кова, но тут в чём он неправ?
В этом случае он прав полностью. Согласен на все 100 процентов
Карпин просто растерялся. В качестве защиты хамит всем направо и налево. Работа главным тренером выше уровня его компетенций. В футболе ему можно быть каким то администратором, билеты на самолёт заказывать. Или диетологом на командной кухне работать. Нужно его уже отпускать в Эстонию. Там и жена уже хочет европейской жизни, и детям нужно плотнее интегрироваться в европейские ценности. Давайте проводим Валерку с почестями и забудем про него.
Спасибо, Валерий Георгиевич, и, ну вы понели куда!
Да, как тренер Карпин не кудышный. Ниже среднего, как говорили Ловчев и многие, кто понял, что он из себя представляет.
