Гинер о завершении карьеры Вагнера Лава: «Ты был фантастическим игроком. Знай, ЦСКА – твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть»
Президент ЦСКА Евгений Гинер обратился к Вагнеру Лаву, который завершает карьеру в 41 год.
«Вага, ну что, к сожалению, у любого спортсмена именно спортивная карьера когда-то заканчивается.
У тебя это было долго, ты уже взрослый и провел прекрасную жизнь. Ты был фантастическим игроком. Хочу, чтобы ты знал, здесь – твой второй дом. Мы всегда рады видеть и всегда будем рады, если будешь с клубом сотрудничать и работать.
Не думай, что плохо, когда вешаешь бутсы на гвоздик, всему свое время. Будь здоров, счастлив, пускай твоя семья всегда радуется тебе», – сказал Гинер.
Источник: телеграм-канал ЦСКА
3 комментария
Лучший!
🤝
Постарел Женька.(
