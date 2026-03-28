«У Ямаля есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он играет в лучшем клубе, который поможет ему этого добиться. Сравнивать Ламина с Месси неправильно». Жюли о вингере «Барсы»

Людовик Жюли: у Ямаля есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч».

Бывший футболист «Барселоны» Людовик Жюли поделился мыслями относительно шансов Ламина Ямаля претендовать на «Золотой мяч ».

– Вы видите в Ламине Ямале претендента на «Золотой мяч»?

– Да. Он играет в лучшем клубе, который поможет ему этого добиться.

Ламин может выиграть много титулов с «Барселоной». Кроме того, у него есть собственный природный талант.

Он феноменален, хотя сравнивать его с Лионелем Месси было бы неправильно.

Ламин должен проложить свой собственный путь, но у него, безусловно, есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч», – сказал Людовик Жюли .