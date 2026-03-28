«У Ямаля есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он играет в лучшем клубе, который поможет ему этого добиться. Сравнивать Ламина с Месси неправильно». Жюли о вингере «Барсы»
Бывший футболист «Барселоны» Людовик Жюли поделился мыслями относительно шансов Ламина Ямаля претендовать на «Золотой мяч».
– Вы видите в Ламине Ямале претендента на «Золотой мяч»?
– Да. Он играет в лучшем клубе, который поможет ему этого добиться.
Ламин может выиграть много титулов с «Барселоной». Кроме того, у него есть собственный природный талант.
Он феноменален, хотя сравнивать его с Лионелем Месси было бы неправильно.
Ламин должен проложить свой собственный путь, но у него, безусловно, есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч», – сказал Людовик Жюли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Ямаля даже с Винисиусом сравнивать неприлично, а о каком Месси тогда может идти речь?..
