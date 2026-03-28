Ветеран «Спартака» Гаврилов перенес операцию на сердце и находится в больнице: «Это не связано с инсультом. Мне поставили стент»

Юрий Гаврилов перенес операцию на сердце.

Двукратный чемпион СССР и бывший футболист «Спартака » Юрий Гаврилов сообщил, что перенес операцию на сердце и сейчас находится в больнице.

По словам 72-летнего экс-полузащитника, ему установили стент, при этом нынешнее лечение не связано с перенесенным ранее инсультом.

«Я в больнице, прохожу лечение. Это не связано с инсультом. Мне сделали операцию на сердце, поставили стент. Есть шунтирование, есть установка стента, есть кардиостимулятор. Не знаю, сколько еще пробуду в больнице – все зависит от врачей», – сказал Гаврилов.

В мае 2023 года он перенес инсульт и уже проходил хирургическое вмешательство.

Гаврилов становился чемпионом СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака», а также брал бронзу Олимпиады-1980 со сборной СССР.