  • Ветеран «Спартака» Гаврилов перенес операцию на сердце и находится в больнице: «Это не связано с инсультом. Мне поставили стент»
Юрий Гаврилов перенес операцию на сердце.

Двукратный чемпион СССР и бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов сообщил, что перенес операцию на сердце и сейчас находится в больнице.

По словам 72-летнего экс-полузащитника, ему установили стент, при этом нынешнее лечение не связано с перенесенным ранее инсультом.

«Я в больнице, прохожу лечение. Это не связано с инсультом. Мне сделали операцию на сердце, поставили стент. Есть шунтирование, есть установка стента, есть кардиостимулятор. Не знаю, сколько еще пробуду в больнице – все зависит от врачей», – сказал Гаврилов.

В мае 2023 года он перенес инсульт и уже проходил хирургическое вмешательство.

Гаврилов становился чемпионом СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака», а также брал бронзу Олимпиады-1980 со сборной СССР.

Источник: «Матч ТВ»
Ой!
Здоровья Юре!
Помню матчи с Астон Виллой и Арсеналом в гостях.
Он играл не хуже лучших европейцев в этих матчах.
Здоровья!
Юра,крепче Дух! Спартаковский ! Я со стентом 7 лет,мне 84
Не так, чтобы операция.
10 минут, без наркоза
Материалы по теме
Гаврилов о Карседо: «Не надо делить тренеров на российских и иностранных – стоит смотреть на профессиональные качества. Новый тренер покажет в «Спартаке» точно такие же результаты»
16 марта, 14:08
«Спартак» для всех остается раздражителем, этим надо гордиться. Их хотят обыграть все, на «Зенит» не такой настрой у многих». Гаврилов о красно-белых
5 марта, 13:16
Юрий Гаврилов: «У «Динамо» отличный состав. Не нужны новые вливания, чтобы побеждать. Гусеву надо просто наладить игру»
22 февраля, 14:55
Рекомендуем
Главные новости
Бастони дал согласие на переход в «Барсу». «Интер» не против переговоров, но 70 млн евро – дорого для каталонцев, а приоритет – центральный нападающий (Marca)
7 минут назад
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Кайрат»
32 минуты назад
Димарко о том, что итальянцы праздновали победу Боснии над Уэльсом: «Я уважаю все сборные, это была инстинктивная реакция. Как я могу быть высокомерным? Мы не были на ЧМ с 2014-го»
43 минуты назадВидео
Роберто Мартинес на вопрос о возможности выиграть ЧМ: «Мне нравится нумерология. Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ-1966, выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки»
57 минут назад
«Спартак» интересуется вратарем софийского ЦСКА Лапоуховым. На белоруса претендует и «Саутгемптон» («СЭ»)
сегодня, 14:21
Депутат Свищев: «Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества. Перспектив по возвращению нет. Но как это так? Разве напьется болельщик двумя бокалами?»
сегодня, 14:02
Испанец из «Марселя» или бразилец из «Сочи» – ловите клубы на морях в «Три на три» и угадывайте игроков прибрежных городов
сегодня, 14:00Тесты и игры
Товарищеские матчи. Южная Корея играет с Кот-д’Ивуаром, США против Бельгии, Португалия встретится с Мексикой
сегодня, 14:00Live
Экс-директор «Спартака» Амарал: «Иностранцы рассматривают РПЛ как способ заработка. Игрок может попросить до 5 млн чистыми в год – в Португалии ему дадут всего 1,5»
сегодня, 13:28
Хавбек «Динамо» Махачкала Глушков о пенальти «Зенита»: «У всех были улыбки. Мы уже привыкли к этим решениям. Что расстраиваться из-за этого?»
сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сборная Сенегала представила трофей Кубка Африки перед матчем с Перу, игроки сделали круг почета. Ранее CAF присудила им поражение в финале турнира
через 0
Де Брюйне о том, что Лукаку тренируется вне расположения «Наполи»: «Он проходил половину реабилитации в Антверпене, а половину – в Неаполе. Две разные точки зрения сложно совмещать»
11 минут назад
Властимил Петржела: «Чехия сейчас без проблем обыграла бы Россию. Изоляция повлияла на уровень команды»
37 минут назад
Глебов о ЦСКА: «Ожидания болельщиков были завышенными, нас опустило с небес на землю. Ни «ПСЖ», ни «Бавария» не выигрывают по 50 матчей подряд»
47 минут назад
Мелкадзе чувствует, что Сафонов и Головин – игроки другого уровня: «Человек из «ПСЖ» приезжает. На тренировках это особенно проявляется»
сегодня, 14:32
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 14:31Live
Колосков о сборной России: «Каждый раз вызывают 4-5 новых игроков, все время кто-то дебютирует. Поэтому и «бей-беги» происходит, примитивный футбол – они никогда друг с другом не играли»
сегодня, 14:18
Кержаков о том, в чем Мбаппе лучше Роналду: «В том, что показал на ЧМ. Это как будто лакмусовая бумажка для футболиста»
сегодня, 13:58
Гинер о завершении карьеры Вагнера Лава: «Ты был фантастическим игроком. Знай, ЦСКА – твой второй дом. Мы всегда рады тебя видеть»
сегодня, 13:47Видео
«У Ямаля есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он играет в лучшем клубе, который поможет ему этого добиться. Сравнивать Ламина с Месси неправильно». Жюли о вингере «Барсы»
сегодня, 13:41
Рекомендуем