Ветеран «Спартака» Гаврилов перенес операцию на сердце и находится в больнице: «Это не связано с инсультом. Мне поставили стент»
Юрий Гаврилов перенес операцию на сердце.
Двукратный чемпион СССР и бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов сообщил, что перенес операцию на сердце и сейчас находится в больнице.
По словам 72-летнего экс-полузащитника, ему установили стент, при этом нынешнее лечение не связано с перенесенным ранее инсультом.
«Я в больнице, прохожу лечение. Это не связано с инсультом. Мне сделали операцию на сердце, поставили стент. Есть шунтирование, есть установка стента, есть кардиостимулятор. Не знаю, сколько еще пробуду в больнице – все зависит от врачей», – сказал Гаврилов.
В мае 2023 года он перенес инсульт и уже проходил хирургическое вмешательство.
Гаврилов становился чемпионом СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака», а также брал бронзу Олимпиады-1980 со сборной СССР.
Здоровья Юре!
Помню матчи с Астон Виллой и Арсеналом в гостях.
Он играл не хуже лучших европейцев в этих матчах.
Здоровья!
10 минут, без наркоза