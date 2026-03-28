  • Экс-директор «Спартака» Амарал: «Иностранцы рассматривают РПЛ как способ заработка. Игрок может попросить до 5 млн чистыми в год – в Португалии ему дадут всего 1,5»
Экс-директор «Спартака» Амарал: «Иностранцы рассматривают РПЛ как способ заработка. Игрок может попросить до 5 млн чистыми в год – в Португалии ему дадут всего 1,5»

Томаш Амарал: иностранцы рассматривают Россию как способ заработка.

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о сложностях при переговорах с иностранными футболистами.

«Если «Бенфике» нужен левый защитник, то ей надо 5 кандидатур. «Спартаку» – 10-15.

Первые 10 могут сказать, что они не поедут в Россию. Мне неприятно говорить, но иностранцы, приезжая в Россию, рассматривают страну как способ заработка.

Игрок, переходя в РПЛ, может попросить до 5 миллионов чистыми в год. В Португалии ему дадут всего 1,5. Это влияет на те трансферы, которые идут на выход.

Если у игрока все хорошо и он получает деньги, зачем ему уезжать? Лимит на легионеров не поможет РПЛ. Я против этого решения. В конце концов, наш футбол двигают тренеры, спортивные директоры. Меньшее количество легионеров не сделает российский рынок лучше», – сказал Томаш Амарал.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Примерно понятно сколько переплачивает Зенит бразильским ленивцам.
Примерно понятно сколько переплачивает Зенит бразильским ленивцам.
Примерно понятно сколько переплачивает Зенит бразильским ленивцам.
Амарал самый адекватный спорт дир был. Быстро от него избавились, возможно, мешал наживаться на трансферах
Амарал самый адекватный спорт дир был. Быстро от него избавились, возможно, мешал наживаться на трансферах
Не зря его назвали Асмарал !
Ну в целом наша лига ничего особо и не может предложить кроме заработка
Ну в целом наша лига ничего особо и не может предложить кроме заработка
И до того , а после того эти иностранцы ещё и индексацию добавили !
Выход только один - максимальное ужесточение Лимита , тогда и у местных аппетиты поубавятся .
Особенно, если и их зарплату заграничную перечислять по контракту добровольно на счёт Роскомспорта , если кто их возьмёт !
Ну это естественно, за те же деньги лучше играть в Португалии. Здесь климат хуже, еврокубков нет, чемпионат слабее большой пятерки, по сути пропадаешь из поля зрения.
Почему арабы платят космические деньги за звезд? Потому что за обычные деньги к ним никто не приедет.
Разве раньше было иначе? Также ехали, чтобы заработать. Просто до отстранения покупки и продажи было совешать легче.
5 миллионов евро в год чистыми в РПЛ легионеру способен платить один единственный газовый клупчик, и все мы его знаем ) Если бы эту блажь лоснящийся дядечка в зенитовском шарфе оплачивал из своего кармана - вопросов бы не было. Но он благородно вешает все эти расходы на ГОСкорпорацию, которую возглавляет. А 150 миллионов россиян оплачивают всех этих Жерсонов и Дуранов, удивляясь - а чего тарифы ЖКХ то растут аж дважды в год .... не успели повышение с 1 января переварить, с 1 октября - следующее повышение тарифов
У нас есть депутаты. И им виднее
секрет полишинеля раскрыт. Но проблема же не только в том, что легам переплачивают в разы (это всегда так было), а в том, что даже с переплатой многие либо оказываются хуже местных, либо просто теряют мотивацию и кладут болт. В результате, зарплаты растут у всех потому что ненормально, когда Иванов получает меньше Сантоса просто потому что второй-иностранец. Достаточно посмотреть на то, куда уезжают русские игроки, а куда - леги. В случае с нашими это Монако, Аталанта, Сосьедад, Байер, ПСЖ, леги- в аль-али, аль-кебаб и домой в бразилию. Как-то странно получается, что т.н. "лимитные поленья" оказываются востребованнее в европе, чем многомиллионные типа звёздные пляжники.
Ну, так не давайте им столько.В чём проблема-то?!
Ну, так не давайте им столько.В чём проблема-то?!
Так не даст Спартак - даст Зенит, Краснодар, Динамо, ЦСКА и так далее. И как с ними конкурировать?
