Экс-директор «Спартака» Амарал: «Иностранцы рассматривают РПЛ как способ заработка. Игрок может попросить до 5 млн чистыми в год – в Португалии ему дадут всего 1,5»

Томаш Амарал: иностранцы рассматривают Россию как способ заработка.

Бывший спортивный директор «Спартака » Томаш Амарал высказался о сложностях при переговорах с иностранными футболистами.

«Если «Бенфике» нужен левый защитник, то ей надо 5 кандидатур. «Спартаку» – 10-15.

Первые 10 могут сказать, что они не поедут в Россию. Мне неприятно говорить, но иностранцы, приезжая в Россию, рассматривают страну как способ заработка.

Игрок, переходя в РПЛ, может попросить до 5 миллионов чистыми в год. В Португалии ему дадут всего 1,5. Это влияет на те трансферы, которые идут на выход.

Если у игрока все хорошо и он получает деньги, зачем ему уезжать? Лимит на легионеров не поможет РПЛ . Я против этого решения. В конце концов, наш футбол двигают тренеры, спортивные директоры. Меньшее количество легионеров не сделает российский рынок лучше», – сказал Томаш Амарал.