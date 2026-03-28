Экс-директор «Спартака» Амарал: «Иностранцы рассматривают РПЛ как способ заработка. Игрок может попросить до 5 млн чистыми в год – в Португалии ему дадут всего 1,5»
Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о сложностях при переговорах с иностранными футболистами.
«Если «Бенфике» нужен левый защитник, то ей надо 5 кандидатур. «Спартаку» – 10-15.
Первые 10 могут сказать, что они не поедут в Россию. Мне неприятно говорить, но иностранцы, приезжая в Россию, рассматривают страну как способ заработка.
Игрок, переходя в РПЛ, может попросить до 5 миллионов чистыми в год. В Португалии ему дадут всего 1,5. Это влияет на те трансферы, которые идут на выход.
Если у игрока все хорошо и он получает деньги, зачем ему уезжать? Лимит на легионеров не поможет РПЛ. Я против этого решения. В конце концов, наш футбол двигают тренеры, спортивные директоры. Меньшее количество легионеров не сделает российский рынок лучше», – сказал Томаш Амарал.
Выход только один - максимальное ужесточение Лимита , тогда и у местных аппетиты поубавятся .
Особенно, если и их зарплату заграничную перечислять по контракту добровольно на счёт Роскомспорта , если кто их возьмёт !
Почему арабы платят космические деньги за звезд? Потому что за обычные деньги к ним никто не приедет.