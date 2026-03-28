Фомин получил травму в матче с Никарагуа и пропустит игру с Мали

Полузащитник сборной России Даниил Фомин получил травму в игре с Никарагуа (3:1).

Фомин вышел на игру с Никарагуа в старте, провел на поле 67 минут и не отличился результативными действиями.

По данным «Спорт-Экспресса», из-за полученного повреждения хавбек пропустит следующую игру с Мали.

Однако травма оказалась не слишком серьезной, поэтому Фомин может вернуться к встрече «Динамо» с «Оренбургом» в Мир РПЛ 4 апреля.