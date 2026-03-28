Фомин получил травму в матче с Никарагуа и пропустит игру с Мали
Полузащитник сборной России Даниил Фомин получил травму в игре с Никарагуа (3:1).
Фомин вышел на игру с Никарагуа в старте, провел на поле 67 минут и не отличился результативными действиями.
По данным «Спорт-Экспресса», из-за полученного повреждения хавбек пропустит следующую игру с Мали.
Однако травма оказалась не слишком серьезной, поэтому Фомин может вернуться к встрече «Динамо» с «Оренбургом» в Мир РПЛ 4 апреля.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Главное с Оренбургом будет, Мали до следующего раза подождëт😂.
Главное с Оренбургом будет, Мали до следующего раза подождëт😂.
Да нет уже ничего главнее кубка, где будет Краснодар. На чемпионат уже можно ставить молодняк, чтобы наиграть на следующий сезон
Да нет уже ничего главнее кубка, где будет Краснодар. На чемпионат уже можно ставить молодняк, чтобы наиграть на следующий сезон
Павел, это надо Ролану свистнуть.
Фомину, конечно, здоровья! Но без Фомина Матвея нельзя в раму ставить.
У Карпина таких Фоминых - вся РПЛ. Полсотни в список вносит.
Прочитал Фермин, схватился за сердце...
