Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»

Кисляк о Никарагуа: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их.

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о победу над Никарагуа – 3:1.

«Эмоции от победы самые приятные – рад, что победили. Всегда приятно играть на таком стадионе, поддержка на матче была великолепной. Честно, уровень Никарагуа меня удивил, ожидал менее конкурентоспособного соперника.

Тем, кто ожидал разгрома в этом матче, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их. Все смотрят на рейтинги, но сейчас нет слабых сборных. Все умеют играть в футбол», – сказал Кисляк.