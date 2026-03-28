Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»
Кисляк о Никарагуа: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их.
Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о победу над Никарагуа – 3:1.
«Эмоции от победы самые приятные – рад, что победили. Всегда приятно играть на таком стадионе, поддержка на матче была великолепной. Честно, уровень Никарагуа меня удивил, ожидал менее конкурентоспособного соперника.
Тем, кто ожидал разгрома в этом матче, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их. Все смотрят на рейтинги, но сейчас нет слабых сборных. Все умеют играть в футбол», – сказал Кисляк.
Источник: «РБ Спорт»
На что всегда будет один ответ: Не нужно быть поваром, чтобы понимать что блюдо дерьмо.
может показаться,что из разряда: «Ваши ожидания-ваши проблемы», но уверен, что тут была акцентировка на то,что они сами удивились тому что Никарагуа дали бой хороший.
а остальное просто к слову ляпнул