  • Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»
Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»

Кисляк о Никарагуа: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их.

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк высказался о победу над Никарагуа – 3:1.

«Эмоции от победы самые приятные – рад, что победили. Всегда приятно играть на таком стадионе, поддержка на матче была великолепной. Честно, уровень Никарагуа меня удивил, ожидал менее конкурентоспособного соперника.

Тем, кто ожидал разгрома в этом матче, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их. Все смотрят на рейтинги, но сейчас нет слабых сборных. Все умеют играть в футбол», – сказал Кисляк.

Источник: «РБ Спорт»
logoМатвей Кисляк
logoЦСКА
logoсборная Никарагуа
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
Ну ёмаё, опять этот тезис "Сперва добейся".
На что всегда будет один ответ: Не нужно быть поваром, чтобы понимать что блюдо дерьмо.
Глупо высказался, делаем скидку на возраст)
Глупо высказался, делаем скидку на возраст)
да не глупо он выразился.
может показаться,что из разряда: «Ваши ожидания-ваши проблемы», но уверен, что тут была акцентировка на то,что они сами удивились тому что Никарагуа дали бой хороший.
а остальное просто к слову ляпнул
Товарняки они и в Африке товарняки. Ни одну команду вообще невозможно судить по ним. Помнится Россия перед Евро 2012 взгрела Италию 3-0, и кто потом где был на Евро мы помним. Аргентина, великие Чемпионы Мира еле обыграла Мавританию, например.
Или в ворота встать, "балаболы" )))
Глупость сморозил. Это все равно как строители при обнаружении косяков в своей работе скажут: «Думаешь это так легко? Иди сам строй, раз такой умный, может поймешь!»
Видно валера вам так и отвечает. Его почерк. Жаль что вы это запоминаете (
Хирург угробил пациента на столе, а на все претензии отвечает, вы думаете это так легко, вот взяли бы и сами сделали операцию лучше.
Классика. Сначала добейтесь.
Это не их уровень высокий - это ваш низкий
Ты же профессиональный спортсмен, как я в свои 47 с порванными крестами, ладно надорванными, сколиозом и артрозом попробую?)))
