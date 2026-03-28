  • Сенегал сыграет с Перу с двумя звездами на форме – в честь победы на Кубке Африки. Титул ранее присудили Марокко
Сборная Сенегала сыграет в товарищеском матче против Перу в форме с двумя звездами, которые обозначают количество побед в Кубке Африки.

Игра пройдет 28 марта на «Стад де Франс».

Ранее Конфедерация африканского футбола присудила победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитало техническое поражение за уход с поля во время матча.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
присудить титул могут хоть израилю, всё равно Сенегал выиграл тот турнир
Тренер сборной Сенегала Тиав: «Мы знаем, что мы чемпионы Африки. Соревнования и трофеи выигрываются на поле – мы это сделали»
