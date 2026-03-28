Хавбек «Динамо» Махачкала Глушков о пенальти «Зенита»: «У всех были улыбки. Мы уже привыкли к этим решениям. Что расстраиваться из-за этого?»

Никита Глушков о пенальти «Зенита»: у всех в тот момент были улыбки.

Полузащитник «Динамо » Махачкала Никита Глушков высказался о назначенном в пользу «Зенита » пенальти в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

– Как пережили этот спорный пенальти в кубковом матче в Питере?

– Да никто вообще об этом уже не думает. Что вот расстраиваться из-за этого? Мы уже привыкли к этим решениям.

У всех в тот момент были улыбки. И после игры были улыбки. Поэтому нормально. Что об этом говорить?

– Нет ощущения, что если об этом хотя бы для галочки не сказать, такое будет продолжаться каждый тур?

– Так и есть. Говорят же только, когда такое случается в матче с «Зенитом». Когда мы с «Нижним» (0:1) играем, никто же особо об этом не говорит.

– Вы про решающий пенальти в матче с «Пари НН», когда судьи зафиксировали у вас фол на Максиме Шнапцеве?

– Нет, тот пенальти правильно был назначен – я не спорю. Но было непонятное удаление у нас в той игре.

До этого в матче с «Сочи» (0:0) не поставили пенальти в нашу пользу. Но об этом не говорят. Говорят только, когда с «Зенитом» случается подобное.

Или если будет игра со «Спартаком », ЦСКА и «Локомотивом». Потому что это топ-команды. Они на виду. И когда в их матчах такие ошибки судей, об этом говорит вся страна, – сказал Никита Глушков.