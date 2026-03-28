Колосков о матче России с Никарагуа: «Аршавин был прав: наши ожидания – наши проблемы. Я ожидал крупной победы»

Колосков о матче с Никарагуа: Аршавин был прав: наши ожидания – наши проблемы.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Никарагуа (3:1).

«Я ожидал крупной победы с большим счетом, красивой игрой, комбинациями, высоким индивидуальным мастерством. Хотелось увидеть что-то новое, наигранность. Но, к сожалению, ничего этого не случилось. Оно и не может случиться, кода у нас в каждом матче новый состав – несколько тренировок друг с другом проводят, и все. Никакой наигранности тут быть и не может.

Прав был Аршавин, наши ожидания – наши проблемы. Вот мы с нашими ожиданиями и остались. Единственное светлое пятно – Тюкавин. Шикарно принял, обыграл, отдал, весь первый тайм отлично играл. Все остальное – обыкновенная работа футболиста», – сказал Колосков.