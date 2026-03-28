ЦСКА о завершении карьеры Вагнера в 41 год: «Спасибо за огромный вклад в великие победы клуба, удачи в жизни»

ЦСКА о завершении карьеры Вагнера: спасибо за вклад в великие победы клуба.

«Сегодня Вагнер Лав завершает профессиональную карьеру. Легенда ПФК ЦСКА принял решение уйти из футбола в 41 год 🤝🏻.

В составе нашей команды Вагнер выиграл 15 трофеев, став вторым бомбардиром в истории клуба: на его счету 124 гола в 259 матчах 🔝.

Вагнер, спасибо за огромный вклад в великие победы нашего клуба и удачи в жизни! ❤️💙» – написали в телеграм-канале ЦСКА.