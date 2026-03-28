ЦСКА о завершении карьеры Вагнера в 41 год: «Спасибо за огромный вклад в великие победы клуба, удачи в жизни»
«Сегодня Вагнер Лав завершает профессиональную карьеру. Легенда ПФК ЦСКА принял решение уйти из футбола в 41 год 🤝🏻.
В составе нашей команды Вагнер выиграл 15 трофеев, став вторым бомбардиром в истории клуба: на его счету 124 гола в 259 матчах 🔝.
Вагнер, спасибо за огромный вклад в великие победы нашего клуба и удачи в жизни! ❤️💙» – написали в телеграм-канале ЦСКА.
Источник: телеграм-канал ЦСКА
легенда!
Спасибо Легенда, вечная Любовь!
Вагнер Лав в глаза попал...))
Именно из него многие влюбились в футбол и ЦСКА. Спасибо тебе легенда, за все!
