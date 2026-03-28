  • ЦСКА о завершении карьеры Вагнера в 41 год: «Спасибо за огромный вклад в великие победы клуба, удачи в жизни»
ЦСКА высказался о завершении карьеры бывшего нападающего клуба Вагнера Лава.

«Сегодня Вагнер Лав завершает профессиональную карьеру. Легенда ПФК ЦСКА принял решение уйти из футбола в 41 год 🤝🏻.

В составе нашей команды Вагнер выиграл 15 трофеев, став вторым бомбардиром в истории клуба: на его счету 124 гола в 259 матчах 🔝.

Вагнер, спасибо за огромный вклад в великие победы нашего клуба и удачи в жизни! ❤️💙» – написали в телеграм-канале ЦСКА.

Источник: телеграм-канал ЦСКА
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Спасибо Легенда, вечная Любовь!
Вагнер Лав в глаза попал...))
Именно из него многие влюбились в футбол и ЦСКА. Спасибо тебе легенда, за все!
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
вчера, 18:18
Семин о Вагнере Лаве в роли функционера в России: «Пусть добьется успеха в Бразилии, а потом наши клубы и ЦСКА обратят на него внимание»
26 марта, 05:00
Агент Лава о гражданстве РФ: «Мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант»
25 марта, 15:41
