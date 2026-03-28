  • Тухель о свисте в адрес Уайта: «Это не может быть мнением большинства. Мы защищаем наших игроков и готовы дать ему шанс»
Тухель о свисте в адрес Уайта: «Это не может быть мнением большинства. Мы защищаем наших игроков и готовы дать ему шанс»

Томас Тухель оценил свист в адрес Бена Уайта.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о свисте в адрес Бена Уайта.

Болельщики на «Уэмбли» освистали футболиста после выхода на замену во втором тайме товарищеского матча против сборной Уругвая (1:1).

«Слышал, что его освистали. Не слышал этого непосредственно на поле, потому что участвовал в заменах и давал указания, поэтому я не слышал этого. Думаю, что это не может быть мнением большинства.

Его освистали и встретили неоднозначно, что меня расстраивает. Мы защищаем наших игроков, он отлично показал себя и заслужил выход на замену.

Ему нужно смириться с этим. Мы всегда будем его защищать, и, надеюсь, мы сможем оставить это позади, потому что он готов написать новые главы, и мы готовы дать ему шанс.

Надеюсь, все смогут двигаться дальше и принять это», – сказал Томас Тухель.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Ну вы бы написали, что это его первый выход на поле за 4 года, что игрок конфликтовал с помощником Саутгейта Холландом, что это Тухель его уговорил вернуться в сборную. А так не новость, а аборт какой-то.
Пономарев о ЦСКА: «Разговаривал с Бабаевым – речи об увольнении Челестини не идет. Рестарт сезона – провал. Команда не бежит, слабая функциональная база»
23 минуты назад
Роберто Мартинес: «Роналду – исторический кумир, изменивший футбол. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»
25 минут назад
Женский «Ростов» из-за проблем с деньгами на автобусе добирался до Перми на матч Суперлиги, проехав более 2100 км (Иван Карпов)
45 минут назад
Аршавин, Сиссе и Попов – какой клуб их объединяет?
47 минут назадТесты и игры
Хавбек «Балтики» Петров: «Талалаев победил бы в бою с Челестини. Думаете, я скажу, что Фабио бы вывез?»
56 минут назад
Тимур Гурцкая: «Карпин считал, что делал все правильно в «Динамо», а люди результата не дождались. Он считает, что прав»
сегодня, 11:39
«Барса» из-за травмы Рафиньи может получить 143 тысячи евро от ФИФА
сегодня, 11:32
Депутат Милонов о том, что Россия не разгромила Никарагуа: «А зачем? На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают»
сегодня, 11:11
«Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса. Каталонцы не верят, что форвард окажет давление на «Атлетико»
сегодня, 10:55
ЛГБТ*-фанаты «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за слов в защиту Гринвуда: «Требуем ответственности, отражающей ценности клуба»
сегодня, 10:55
Ко всем новостям
ЦСКА о завершении карьеры Вагнера в 41 год: «Спасибо за огромный вклад в великие победы клуба, удачи в жизни»
15 минут назадВидео
Бевеев о голе Никарагуа: «Сафонов – большой футболист, могу его поддержать. Если Асеведо еще 100 раз так ударит с этой позиции, то забьет максимум один, а то и ноль»
37 минут назад
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
47 минут назадLive
Губерниев о победе России: «Странно слышать от Карпина, что они не ожидали неуступчивости от Никарагуа. Мы, эксперты, которые давно следят за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали»
52 минуты назад
Трогательная акция сборной Ирана: вышли на матч с Нигерией с детскими рюкзаками в память о погибших девочках от авиаудара по школе
57 минут назадВидеоСпортс"
Эмилиано Мартинес про 2:1 с Мавританией: «Очень плохая игра, один из худших матчей Аргентины. Слава Богу, что мы в таком состоянии не сыграли в Финалиссиме»
сегодня, 11:25
Кисляк о результатах ЦСКА: «На нас раньше времени начали вешать золотые медали, а потом переобулись резко. Это одна из причин, но основная – в нас самих»
сегодня, 11:15
Жюли о соцсетях: «У меня нет времени смотреть, что делают другие люди. Если детям дать телефон, они могут часами смотреть всякую ерунду. Это как наркотик, голова не в порядке»
сегодня, 10:56
Дмитрий Черышев про 3:1 с Никарагуа: «Люди могут ждать и 30:0, и 50:0, но главная задача – собирать ребят вместе, смотреть потенциальных кандидатов для сборной. На Испанию или Аргентину настрой будет другой»
сегодня, 10:45
Менеджер Никарагуа: «Россия – это европейская команда с игроками высокого класса. Большая сборная. Уровень футболистов гораздо выше, чем у центральноамериканских команд»
сегодня, 10:21
