Тухель о свисте в адрес Уайта: «Это не может быть мнением большинства. Мы защищаем наших игроков и готовы дать ему шанс»

Томас Тухель оценил свист в адрес Бена Уайта.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о свисте в адрес Бена Уайта .

Болельщики на «Уэмбли» освистали футболиста после выхода на замену во втором тайме товарищеского матча против сборной Уругвая (1:1).

«Слышал, что его освистали. Не слышал этого непосредственно на поле, потому что участвовал в заменах и давал указания, поэтому я не слышал этого. Думаю, что это не может быть мнением большинства.

Его освистали и встретили неоднозначно, что меня расстраивает. Мы защищаем наших игроков, он отлично показал себя и заслужил выход на замену.

Ему нужно смириться с этим. Мы всегда будем его защищать, и, надеюсь, мы сможем оставить это позади, потому что он готов написать новые главы, и мы готовы дать ему шанс.

Надеюсь, все смогут двигаться дальше и принять это», – сказал Томас Тухель.