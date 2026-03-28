  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
10

Хавбек «Балтики» Петров: «Талалаев победил бы в бою с Челестини. Думаете, я скажу, что Фабио бы вывез?»

Хавбек «Балтики» Максим Петров прокомментировал конфликт главных тренеров Андрея Талалаева и Фабио Челестини в матче 21-го тура Мир РПЛ, в котором калининградцы обыграли ЦСКА (1:0).

– Шутили над Талалаевым после дисквалификации?

– Мы стараемся над ним не шутить. Он сказал, что штраф заплатил, а за эмоции извинился.

– Ты удивился всей ситуации? Сразу понял, что будет после того, как Талалаев выбил мяч?

– Нет, заварушки я не ожидал. Думал, что Кармо просто возьмет другой мяч. Но, наверное, конфликт разгорелся, потому что это были последние минуты матча и эмоции.

– Многие начали предлагать бой на ринге между Талалаевым и Челестини. Если бы такой организовали, кто бы вывез?

– Вы думаете, я скажу, что вывез бы Челестини (смеется)? Конечно, Талалаев бы победил, – сказал Петров.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoБалтика
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Журналист конечно #####
Тупоголовые журналисты. Зачем этот вопрос вообще задавать, тем более футболисту? Вас что, так тревожит эта тема? Возьмите тогда позвоните Челестини, договоритесь с ним о встрече и организуйте личный кулачный бой. Пусть он вам череп проломит. Может, тогда голова встанет на место. Серьёзно, этой теме уже больше двух недель, а они всё обсасывают эти косточки и живут вчерашним днём. Позор российской журналистике. В советское время такое невозможно было даже представить, не то что услышать...
КАк же без этого в команде Володьки...)
Как же это всё убого, недалёкие вопросы и такие же ответы.
Бивис и Батхед. Или ещё был фильм "Тупой и еще тупее"
У Челестини шансов бы было немного)
Считай сказал)
Как же Талалая отмазывают смешно, эмоции и. т.д) Сделай подобное Челестини его бы уже четвертовали
Как пацан сопливый из подвороти (по драки то я ему дам0Гнилые рассуждения !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер должен знать зарплаты и бонусы игроков? У Талалаева и Галактионова полярные позиции
сегодня, 07:25
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
вчера, 13:51
«Этому Челестини надо было в бубен дать. Я фанат Талалаева – это русский мужик и готовый тренд». Хрюнов готов организовать бой тренеров «Балтики» и ЦСКА
вчера, 00:42
Рекомендуем
Главные новости
Хавбек «Махачкалы» Глушков о пенальти «Зенита»: «У всех были улыбки. Мы уже привыкли к этим решениям. Что расстраиваться из-за этого?»
5 минут назад
Пономарев о ЦСКА: «Разговаривал с Бабаевым – речи об увольнении Челестини не идет. Рестарт сезона – провал. Команда не бежит, слабая функциональная база»
40 минут назад
Роберто Мартинес: «Роналду – исторический кумир, изменивший футбол. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»
42 минуты назад
Женский «Ростов» из-за проблем с деньгами на автобусе добирался до Перми на матч Суперлиги, проехав более 2100 км (Иван Карпов)
сегодня, 12:02
Аршавин, Сиссе и Попов – какой клуб их объединяет?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Тимур Гурцкая: «Карпин считал, что делал все правильно в «Динамо», а люди результата не дождались. Он считает, что прав»
сегодня, 11:39
«Барса» из-за травмы Рафиньи может получить 143 тысячи евро от ФИФА
сегодня, 11:32
Депутат Милонов о том, что Россия не разгромила Никарагуа: «А зачем? На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают»
сегодня, 11:11
«Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса. Каталонцы не верят, что форвард окажет давление на «Атлетико»
сегодня, 10:55
ЛГБТ*-фанаты «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за слов в защиту Гринвуда: «Требуем ответственности, отражающей ценности клуба»
сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков о матче России с Никарагуа: «Аршавин был прав: наши ожидания – наши проблемы. Я ожидал крупной победы»
16 минут назад
Тухель о свисте в адрес Уайта: «Это не может быть мнением большинства. Мы защищаем наших игроков и готовы дать ему шанс»
24 минуты назад
ЦСКА о завершении карьеры Вагнера в 41 год: «Спасибо за огромный вклад в великие победы клуба, удачи в жизни»
32 минуты назадВидео
Бевеев о голе Никарагуа: «Сафонов – большой футболист, могу его поддержать. Если Асеведо еще 100 раз так ударит с этой позиции, то забьет максимум один, а то и ноль»
54 минуты назад
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Губерниев о победе России: «Странно слышать от Карпина, что они не ожидали неуступчивости от Никарагуа. Мы, эксперты, которые давно следят за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали»
сегодня, 11:55
Трогательная акция сборной Ирана: вышли на матч с Нигерией с детскими рюкзаками в память о погибших девочках от авиаудара по школе
сегодня, 11:50ВидеоСпортс"
Эмилиано Мартинес про 2:1 с Мавританией: «Очень плохая игра, один из худших матчей Аргентины. Слава Богу, что мы в таком состоянии не сыграли в Финалиссиме»
сегодня, 11:25
Кисляк о результатах ЦСКА: «На нас раньше времени начали вешать золотые медали, а потом переобулись резко. Это одна из причин, но основная – в нас самих»
сегодня, 11:15
Жюли о соцсетях: «У меня нет времени смотреть, что делают другие люди. Если детям дать телефон, они могут часами смотреть всякую ерунду. Это как наркотик, голова не в порядке»
сегодня, 10:56
Рекомендуем