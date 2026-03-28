Хавбек «Балтики» Петров: «Талалаев победил бы в бою с Челестини. Думаете, я скажу, что Фабио бы вывез?»

Хавбек «Балтики» Петров: Талалаев победил бы в бою с Челестини.

Хавбек «Балтики» Максим Петров прокомментировал конфликт главных тренеров Андрея Талалаева и Фабио Челестини в матче 21-го тура Мир РПЛ, в котором калининградцы обыграли ЦСКА (1:0).

– Шутили над Талалаевым после дисквалификации?

– Мы стараемся над ним не шутить. Он сказал, что штраф заплатил, а за эмоции извинился.

– Ты удивился всей ситуации? Сразу понял, что будет после того, как Талалаев выбил мяч?

– Нет, заварушки я не ожидал. Думал, что Кармо просто возьмет другой мяч. Но, наверное, конфликт разгорелся, потому что это были последние минуты матча и эмоции.

– Многие начали предлагать бой на ринге между Талалаевым и Челестини. Если бы такой организовали, кто бы вывез?

– Вы думаете, я скажу, что вывез бы Челестини (смеется)? Конечно, Талалаев бы победил, – сказал Петров.