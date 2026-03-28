Губерниев о победе России: «Странно слышать от Карпина, что они не ожидали неуступчивости от Никарагуа. Мы, эксперты, которые давно следят за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России над командой Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Мне очень странно было слышать от Валерия Георгиевича [Карпина], что они не ожидали от Никарагуа такой неуступчивой борьбы. Мы, футбольные обозреватели и эксперты, которые давно следим за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали.

Из текущего состава, если бы была более важная игра, в основе вышли бы только Тюкавин и Сафонов, а остальные бы не попали в состав.

Потом [против Никарагуа] уже вышли Глебов, Головин, и все встало на свои места. В целом выиграли, второй тайм провели лучше, чем первый, и порадовали болельщиков в Краснодаре.

Сафонов, конечно, опять привез. Но он бы выглядел совсем по‑другому, если бы были матчи калибра тех встреч, которые проводит «ПСЖ». Сафонов сейчас один из лучших вратарей Европы», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Мы, эксперты..Он о себе уже во множественном числе. "Мы, Николай второй, волею Божией император всея великия, малыя и белыя Руси"....
Карпин следит только за своим банковским счётом. Пора бы уже его в отставку и из сборной. Какой то бесполезный "жирный кот".
Губер ещё и по никарагуанскому футболу ехсперт? ###ак, и только.
Мне вот интересно. Понимая все реалии нынешней сборной, неужели с условными Никарагуами нельяза играть в том числе гостевые матчи? Это же куда полезнее и интереснее будет для всех.
Ответ Он_готов_на_все_100%
Даже, они не готовы звать в гости.
Мы, Дмитрий второй...
Ответ matush
И последний! 🤣
Мы, эксперты - это Губер и Загитова?
Тот ещё тролль
Из великого Высоцкого
Он предвидел губерниева
Он то плакал то смеялся
То щетинился как еж
Он над нами издевался
Ну сумасшедший- что возмешь
Губерниев эксперт по датскому футболу, особенно вратарям
