Губерниев о победе России: «Странно слышать от Карпина, что они не ожидали неуступчивости от Никарагуа. Мы, эксперты, которые давно следят за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали»

Дмитрий Губерниев: странно слышать от Карпина про неуступчивость Никарагуа.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России над командой Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Мне очень странно было слышать от Валерия Георгиевича [Карпина], что они не ожидали от Никарагуа такой неуступчивой борьбы. Мы, футбольные обозреватели и эксперты, которые давно следим за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали.

Из текущего состава, если бы была более важная игра, в основе вышли бы только Тюкавин и Сафонов, а остальные бы не попали в состав.

Потом [против Никарагуа] уже вышли Глебов, Головин, и все встало на свои места. В целом выиграли, второй тайм провели лучше, чем первый, и порадовали болельщиков в Краснодаре.

Сафонов, конечно, опять привез. Но он бы выглядел совсем по‑другому, если бы были матчи калибра тех встреч, которые проводит «ПСЖ». Сафонов сейчас один из лучших вратарей Европы», – сказал Губерниев.