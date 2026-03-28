Тимур Гурцкая: «Карпин считал, что делал все правильно в «Динамо», а люди результата не дождались. Он считает, что прав»

Тимур Гурцкая: Карпин считал, что делал правильно в «Динамо».

Тимур Гурцкая высказался о периоде работы Валерия Карпина в «Динамо» и ответил, почему тренер не стремится говорить о работе в клубе.

Главный тренер сборной России ранее высказался о работе с бело-голубыми: «Ну, ошибся, допустим. Дальше что? Таких ошибок больше не будет. Если бы Россия играла в официальных матчах, вариантов бы не было» .

– Мне кажется, он так преподносит: если вы хотите, считайте, что и у Карпина бывают ошибки.

То есть Валерий Георгиевич считает, что он ошибок не совершает и согласился с ошибкой под чудовищным давлением обстоятельств, прессы. Типа – да, хорошо, если вам это важно, то я ошибся.

Он хочет скорее забыть эту тему. С одной стороны его можно понять – это хочется забыть, но учитывая, что он остается тренером сборной, ему не хотелось бы проводить параллели с возможными неудачами в сборной.

– Но он не дал ни одного ответа о том, что случилось в «Динамо». То есть он считает, что в «Динамо» он отработал хорошо.

– Да, он считал, что он делал все правильно, а люди результата не дождались. И под влиянием всех обстоятельств он вынужден был уйти.

То, что я знаю, он вокруг говорит – я делал все правильно. Но надо было подождать. Он считает, что прав.

– Я давно не слышал и не видел такой злобы со стороны игроков к конкретному тренеру, как у части игроков «Динамо» к тренеру Карпину. Коллеге Симонову приходится убирать это, чтобы как-то склеить отношения хотя бы в сборной.

– Пока он будет в сборной, за него будут заступаться.

Если у сборной будут официальные матчи и в них не пойдет, лавина ненависти будет гораздо больше, чем в «Динамо », – сказал Тимур Гурцкая.