  • Тимур Гурцкая: «Карпин считал, что делал все правильно в «Динамо», а люди результата не дождались. Он считает, что прав»
Тимур Гурцкая: «Карпин считал, что делал все правильно в «Динамо», а люди результата не дождались. Он считает, что прав»

Тимур Гурцкая высказался о периоде работы Валерия Карпина в «Динамо» и ответил, почему тренер не стремится говорить о работе в клубе.

Главный тренер сборной России ранее высказался о работе с бело-голубыми: «Ну, ошибся, допустим. Дальше что? Таких ошибок больше не будет. Если бы Россия играла в официальных матчах, вариантов бы не было».

– Мне кажется, он так преподносит: если вы хотите, считайте, что и у Карпина бывают ошибки.

То есть Валерий Георгиевич считает, что он ошибок не совершает и согласился с ошибкой под чудовищным давлением обстоятельств, прессы. Типа – да, хорошо, если вам это важно, то я ошибся.

Он хочет скорее забыть эту тему. С одной стороны его можно понять – это хочется забыть, но учитывая, что он остается тренером сборной, ему не хотелось бы проводить параллели с возможными неудачами в сборной.

– Но он не дал ни одного ответа о том, что случилось в «Динамо». То есть он считает, что в «Динамо» он отработал хорошо.

– Да, он считал, что он делал все правильно, а люди результата не дождались. И под влиянием всех обстоятельств он вынужден был уйти.

То, что я знаю, он вокруг говорит – я делал все правильно. Но надо было подождать. Он считает, что прав.

– Я давно не слышал и не видел такой злобы со стороны игроков к конкретному тренеру, как у части игроков «Динамо» к тренеру Карпину. Коллеге Симонову приходится убирать это, чтобы как-то склеить отношения хотя бы в сборной.

– Пока он будет в сборной, за него будут заступаться.

Если у сборной будут официальные матчи и в них не пойдет, лавина ненависти будет гораздо больше, чем в «Динамо», – сказал Тимур Гурцкая.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Это что за вброс, кто такое говорил? Или спрашивающий на ходу придумал из-за собственной неприязни к Карпину?
Невероятная новость ни о чём. Журналистская находка.
Карпин приговоренный). Но будет терпеть до последнего. Это большие деньги на жизнь в Европе. Карпин понимает, что сборная - последнее его место работы с шальгыми деньгами.
Какую-то хню несвязную несут...
Все обстоятельства ухода прикрываются необходимостью сосредоточится на работе в сборной. Ведь на носу официальные игры, хотя...
Был европейский подход, так он учился в Сельте, так его учил Виктор Фернандес! У нас такое не прокатило, слишком сложно для наших миллионеров
Хотелось бы немного конкретики. Кто конкретно проявлял негативные эмоции к тренеру Карпину? Правильно ли я понял, что это были игроки приглашённые Карпиным на этот сбор? То есть это Фомин, Тюкавин и Гладышев?
Кажется, что официальные матчи у нас ещё не скоро будут.
Пока у сборной будут официальные матчи, игроки Динамо уже сами тренировать начнут
Валера Карпин - он превратился в девушку из анекдота:
пробуют, нравится, хвалят - но замуж не берут
Рекомендуем
Главные новости
Хавбек «Махачкалы» Глушков о пенальти «Зенита»: «У всех были улыбки. Мы уже привыкли к этим решениям. Что расстраиваться из-за этого?»
16 минут назад
Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»
17 минут назад
Пономарев о ЦСКА: «Разговаривал с Бабаевым – речи об увольнении Челестини не идет. Рестарт сезона – провал. Команда не бежит, слабая функциональная база»
51 минуту назад
Роберто Мартинес: «Роналду – исторический кумир, изменивший футбол. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»
53 минуты назад
Женский «Ростов» из-за проблем с деньгами на автобусе добирался до Перми на матч Суперлиги, проехав более 2100 км (Иван Карпов)
сегодня, 12:02
Аршавин, Сиссе и Попов – какой клуб их объединяет?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Хавбек «Балтики» Петров: «Талалаев победил бы в бою с Челестини. Думаете, я скажу, что Фабио бы вывез?»
сегодня, 11:51
«Барса» из-за травмы Рафиньи может получить 143 тысячи евро от ФИФА
сегодня, 11:32
Депутат Милонов о том, что Россия не разгромила Никарагуа: «А зачем? На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают»
сегодня, 11:11
«Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса. Каталонцы не верят, что форвард окажет давление на «Атлетико»
сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сенегал сыграет с Перу с двумя звездами на форме – в честь победы на Кубке Африки. Титул ранее присудили Марокко
1 минуту назад
Колосков о матче России с Никарагуа: «Аршавин был прав: наши ожидания – наши проблемы. Я ожидал крупной победы»
27 минут назад
Тухель о свисте в адрес Уайта: «Это не может быть мнением большинства. Мы защищаем наших игроков и готовы дать ему шанс»
35 минут назад
ЦСКА о завершении карьеры Вагнера в 41 год: «Спасибо за огромный вклад в великие победы клуба, удачи в жизни»
43 минуты назадВидео
Бевеев о голе Никарагуа: «Сафонов – большой футболист, могу его поддержать. Если Асеведо еще 100 раз так ударит с этой позиции, то забьет максимум один, а то и ноль»
сегодня, 12:10
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Губерниев о победе России: «Странно слышать от Карпина, что они не ожидали неуступчивости от Никарагуа. Мы, эксперты, которые давно следят за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали»
сегодня, 11:55
Трогательная акция сборной Ирана: вышли на матч с Нигерией с детскими рюкзаками в память о погибших девочках от авиаудара по школе
сегодня, 11:50ВидеоСпортс"
Эмилиано Мартинес про 2:1 с Мавританией: «Очень плохая игра, один из худших матчей Аргентины. Слава Богу, что мы в таком состоянии не сыграли в Финалиссиме»
сегодня, 11:25
Кисляк о результатах ЦСКА: «На нас раньше времени начали вешать золотые медали, а потом переобулись резко. Это одна из причин, но основная – в нас самих»
сегодня, 11:15
Рекомендуем