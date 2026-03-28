«Барса» из-за травмы Рафиньи может получить 143 тысячи евро от ФИФА

«Барселоне» гарантированно достанется компенсация от ФИФА за травму Рафиньи, полученную в матче сборной Бразилии против Франции (1:2).

Клуб подтвердил, что вингер выбыл примерно на пять недель из-за повреждения задней поверхности правого бедра. Таким образом, срок восстановления превышает 28 дней – минимальный порог для выплат по программе защиты клубов ФИФА.

Компенсация начнет начисляться с 23 апреля и составит 20 548 евро в день. Если Рафинья восстановится через заявленные пять недель (конец апреля), «Барселона » получит не менее 143 836 евро. При более длительном восстановлении сумма будет увеличиваться за каждый дополнительный день отсутствия.

При этом максимальный размер выплат по страховке ограничен 7,5 млн евро, а срок покрытия – до 365 дней.