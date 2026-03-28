«Барса» из-за травмы Рафиньи может получить 143 тысячи евро от ФИФА

«Барселоне» гарантированно достанется компенсация от ФИФА за травму Рафиньи, полученную в матче сборной Бразилии против Франции (1:2).

Клуб подтвердил, что вингер выбыл примерно на пять недель из-за повреждения задней поверхности правого бедра. Таким образом, срок восстановления превышает 28 дней – минимальный порог для выплат по программе защиты клубов ФИФА.

Компенсация начнет начисляться с 23 апреля и составит 20 548 евро в день. Если Рафинья восстановится через заявленные пять недель (конец апреля), «Барселона» получит не менее 143 836 евро. При более длительном восстановлении сумма будет увеличиваться за каждый дополнительный день отсутствия.

При этом максимальный размер выплат по страховке ограничен 7,5 млн евро, а срок покрытия – до 365 дней.

Источник: Mundo Deportivo
32 комментария
Рычаг, которого не ждали) теперь Лапорта год его выпускать из лазарета не будет
И что это компенсация за потерю лидера на важные матчи. Почему не считают сколько клуб может потерять при травме лидера ...
Да, блин. Утешили компенсацией.😂 Что называется: смех сквозь слёзы.
Сколько может потерять? Условия понятные, для всех равны, они ж не в меньшинстве играть будут.

Спорт дело травмоопасное. Сборные ж с клуба не требуют компенсацию за то, что условный Неймар получил травму и на какую Копу не поехал
Флик бы столько из своего кармана заплатил, лишь бы травмы не было.
На месте больших клубов просто бы запрещал ездить важным игрокам на никому не нужные товарки
А толку то от этих денег? Так на месяц на завтраки команде
Ломаем Рафинью. ……ем Альбатро…. Точнее ФИФА.
Это однозначный слив Атлетико и вылет из ЛЧ
Левандовски старый и полубесполезный
Ферран просто бесполезный
Рэшфорд - Рэшфорд, да и без пространства он бесполезный
Остаётся только Ямаль, а его уж как-нибудь закроют
Ага все п..ц барсе и чемпионат проиграют не несите чушь.Рафа конечно топ но незаменимых нет.
А сколько потеряет Барселона из-за не выхода в следующую стадию плей-офф ЛЧ?
О, ещё всего лишь 1000 травмированных игроков Барсы в сборных, и можно будет купить Альвареса
