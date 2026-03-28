«Барса» из-за травмы Рафиньи может получить 143 тысячи евро от ФИФА
«Барселоне» гарантированно достанется компенсация от ФИФА за травму Рафиньи, полученную в матче сборной Бразилии против Франции (1:2).
Клуб подтвердил, что вингер выбыл примерно на пять недель из-за повреждения задней поверхности правого бедра. Таким образом, срок восстановления превышает 28 дней – минимальный порог для выплат по программе защиты клубов ФИФА.
Компенсация начнет начисляться с 23 апреля и составит 20 548 евро в день. Если Рафинья восстановится через заявленные пять недель (конец апреля), «Барселона» получит не менее 143 836 евро. При более длительном восстановлении сумма будет увеличиваться за каждый дополнительный день отсутствия.
При этом максимальный размер выплат по страховке ограничен 7,5 млн евро, а срок покрытия – до 365 дней.
Спорт дело травмоопасное. Сборные ж с клуба не требуют компенсацию за то, что условный Неймар получил травму и на какую Копу не поехал
Левандовски старый и полубесполезный
Ферран просто бесполезный
Рэшфорд - Рэшфорд, да и без пространства он бесполезный
Остаётся только Ямаль, а его уж как-нибудь закроют