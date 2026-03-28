Мартинес про 2:1 с Мавританией: «Очень плохая игра. Один из худших матчей Аргентины. Слава Богу, что мы в таком состоянии не сыграли в Финалиссиме»

Эмилиано Мартинес: матч с Мавританией – один из худших для Аргентины.

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес раскритиковал команду после победы над командой Мавритании (2:1) в товарищеском матче.

«Очень плохая игра. Один из худших наших матчей, пусть даже товарищеский. Нам не хватило самоотдачи. Слава Богу, что мы в таком состоянии не сыграли в Финалиссиме [против Испании].

Нам нужно немного больше самоотдачи. Нам не хватало интенсивности, надежности в обороне и уверенности в защите», – сказал Эмилиано Мартинес.