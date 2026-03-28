  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
3

Кисляк о результатах ЦСКА: «На нас раньше времени начали вешать золотые медали, а потом переобулись резко. Это одна из причин, но основная – в нас самих»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал неудачные результаты армейцев во второй части сезона.

– С чем связываешь психологический накал, с которым вы столкнулись? Можно ли сказать, что зимние разговоры о вашем чемпионстве помешали команде?

– Это один из факторов. Все раньше времени начали вешать на нас золотые медали. А потом через две игры переобулись резко! Но так бывает. Это не главная причина. Скорее одна из. Основная – в нас самих. Видимо, мы недостаточно хорошо играли.

– Но проблем с самоотдачей, кажется, нет.

– Каждый игрок пашет на поле. Думаю, это видно. Мы выкладываемся на полную и играем до конца. Если говорить за себя, то, думаю, мог сделать больше для побед. Но уже, наверное, не нужно рассуждать о прошлом... – сказал Кисляк.

После 22 туров ЦСКА с 39 очками идет на 5-м месте в таблице Мир РПЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМатвей Кисляк
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вроде Трулалаев говорил, что ЦСКА фаворит. А кто ещё? Непомнящий? Ну так это... 😂😂😂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем