  • Депутат Милонов о том, что Россия не разгромила Никарагуа: «А зачем? На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают»
Депутат Милонов о том, что Россия не разгромила Никарагуа: «А зачем? На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают»

Виталий Милонов оценил победу России над Никарагуа.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на вопрос, почему сборная России не смогла крупно обыграть команду Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

– А зачем? Можно, но зачем? Надо же испытывать удовольствие. На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают.

Здесь можно получать наслаждение от того, что люди просто сыграли. Красивая игра приносит удовлетворение. Это спорт, это интересно.

А когда неравная встреча, ты хоть 100:0 выиграй, но удовольствия никакого не будет.

– Критиковать сборную России за этот матч категорически не нужно?

– А за что критиковать? За то, что они выиграли? Победили. Достойно? Да. Все, вопросов нет, – сказал Виталий Милонов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Почему с Милоновым всегда ассоциируются ЛГБТ,педофилы,младенцы,извращенцы..
Почему у него все мысли только об этом? Или мож мне так попадалось, но у меня устойчивая ассоциация этих тем именно с ним
Ответ Forza14Viola
Милонов и ЛГБТ — как Киндер и сюрприз : одно без другого не бывает . 🤣
3:1 — идеальный счет для Милонова , победа без извращений, как он любит. 🤣
В каждом выпаде обозначает латентные девиации. Депутат РФ от ЕдРа, начинавший в СПС😂 ориджинал либерасек
Приоткрыл завесу ещё над одним своим пороком)
"Какой же Карпин милосердный"
Что у него в голове??? Какие младенцы…
Ответ T622222
Это у него флешбеки с острова)
Самое обидное, что я на 100% уверен, что осенью Милонова снова "заслуженно" переизберут и мы продолжим это всё слушать и читать
Кому ещё рассуждать об извращениях, как не Милонову.
Депутат, который знает адреса всех притонов и борделей в Питере...
Бред какой-то и очередное извращение фактов. Например команды Гвардиолы всегда "уважают" соперника и поэтому всегда выкладываются на 100% в каждом матче. Не важно какие проблемы у соперника, важно то какой у тебя уровень и отношение. Это спорт. Честный и по правилам, а не беспредел уличный.

В таком выборе, я лучше возьму за ориентир философию великого чемпиона, а не мутного депутата, который всегда уходит в ориентиры связанные с проблемами педофилии и ЛГБТ. Причем почти всегда не к месту.
