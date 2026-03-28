Депутат Милонов о том, что Россия не разгромила Никарагуа: «А зачем? На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают»

Виталий Милонов оценил победу России над Никарагуа.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на вопрос, почему сборная России не смогла крупно обыграть команду Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

– А зачем? Можно, но зачем? Надо же испытывать удовольствие. На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают.

Здесь можно получать наслаждение от того, что люди просто сыграли. Красивая игра приносит удовлетворение. Это спорт, это интересно.

А когда неравная встреча, ты хоть 100:0 выиграй, но удовольствия никакого не будет.

– Критиковать сборную России за этот матч категорически не нужно?

– А за что критиковать? За то, что они выиграли? Победили. Достойно? Да. Все, вопросов нет, – сказал Виталий Милонов.

