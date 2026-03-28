  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса. Каталонцы не верят, что форвард окажет давление на «Атлетико»
«Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса. Каталонцы не верят, что форвард окажет давление на «Атлетико»

«Барселона» не намерена прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Хулиана Альвареса, несмотря на интерес к форварду «Атлетико».

По данным Marca, каталонцы не готовы переплачивать за нападающего и выбиваться из финансовой модели. В клубе подчеркивают, что любые трансферы должны вписываться в ограничения по зарплате и правила финансового фэйр-плей.

Кроме того, в «Барселоне» скептически оценивают сам сценарий перехода. В руководстве не верят, что Альварес будет оказывать давление на «Атлетико», чтобы добиться трансфера, а без этого договориться о сделке практически невозможно.

Ситуацию дополнительно усложняет позиция мадридцев: «Атлетико» готов предложить игроку улучшенный контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, чтобы удержать его в команде.

На данный момент переход выглядит крайне трудным – в «Барселоне» не собираются идти ва-банк ради Альвареса и готовы отказаться от сделки, если условия не будут соответствовать их стратегии.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoХулиан Альварес
logoАтлетико
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoБарселона
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
в Арсенал его
Осимхена надо брать
Ответ Рэд Уайт
Осимхена надо брать
Подерется с ямалем за то что тот пас не дал)
В целом, не очень понятно, кому этот трансфер вообще нужен.
Альваресу хорошо в Атлетико, он сам это заявляет, после ухода Гризманна станет ключевым игроком, плюс ему предлагают улучшенный контракт.
Атлетико за эти 100-110 млн никого по уровню и близко не найдет, да и смысла в его продаже нет
Ответ фанат Ска хабаровска
В целом, не очень понятно, кому этот трансфер вообще нужен.
ну если Альвареса устраивает до конца карьеры остаться без серьезных титулов то окей)все дело в амбициях.
Ответ Predator87
ну если Альвареса устраивает до конца карьеры остаться без серьезных титулов то окей)все дело в амбициях.
Серьёзные титулы Альварез уже выиграл) и со сборной и с клубом.
Его приглашение будет ошибкой. У него очень низкая реализация моментов, а пасующих игроков и без него хватает.
Спортивный директор «Барселоны» Деку лично связался с агентом нападающего «Челси» Жоао Педро. Эту инсайдерскую информацию сообщил журналист Саймон Филлипс в своем авторском подкасте Si Phillips Talks Chelsea.

Интересный вариант, но захочет ли он покидать «Челси» и сколько запросят за его трансфер. Ещё есть Осимхен, но за него просят 140 млн евро.
Помнится, когда Барса так же грязно заставила Дембеле "оказать давление" на Дортмунд, чтобы ускорить трансфер. В итоге, мы знаем, к чему это привело.
Когда нет денег, но очень хочется казаться богатым.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атлетико» готов сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды, повысив ему зарплату до 9+1 млн евро в год. Форвард интересен «Барселоне» и «Арсеналу» (Marca)
26 марта, 17:50
Кирилл Марченко: «В «Атлетико» играет Альварес – очень нравится. Вот его бы как будто в «Барселону». Мне «Барса» сейчас нравится»
26 марта, 08:20
15 самых крутых форвардов «Атлетико». Гризманн – лучший
24 марта, 15:18
Игроки Ла Лиги купили бы Мбаппе или Педри, если бы владели клубом, Ямаль – на 3-м месте. Рафинью в лиге считают самым недооцененным футболистом
20 марта, 15:59
Рекомендуем
Главные новости
Депутат Милонов о том, что Россия не разгромила Никарагуа: «А зачем? На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают»
25 минут назад
ЛГБТ*-фанаты «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за слов в защиту Гринвуда: «Требуем ответственности, отражающей ценности клуба»
41 минуту назад
Журавель об ошибке Сафонова в игре с Никарагуа: «Он первый номер европейского топа. Каким бы профиком он ни был, нет такого рубильника, который включал бы в таком матче тот же режим»
59 минут назад
Кирилл Глебов: «Гонду – отличный футболист, но Дивеев – лучший центральный защитник России. ЦСКА потерял лидера на поле и в раздевалке»
сегодня, 10:17
«Енисей» при Ташуеве набрал 11 из 15 очков весной – 3 победы и 2 ничьих. Команда в 4 очках от зоны стыков на данный момент
сегодня, 10:07
Golang-разработчики, откликайтесь на вакансию – ищем усиление в юнит статистических сервисов. Приходите работать в Спортс’’!
сегодня, 10:00Вакансия
Тебас о критике Винисиуса в Бразилии: «Месси критиковали, а он принес Аргентине Кубок мира. Бразильцам надо набраться терпения, Винисиус тоже принесет победу на ЧМ»
сегодня, 09:58
Владимир Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в клубы вроде «Монако». Если его «Реал» позовет, тогда есть смысл. Можно в Англию, в первые три команды»
сегодня, 09:45
Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»
сегодня, 09:24
Хавбек Никарагуа Монтес: «Мы могли обыграть сборную России. Уважаем ее уровень, но мы были не хуже в равных составах»
сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Мартинес про 2:1 с Мавританией: «Очень плохая игра. Один из худших матчей Аргентины. Слава Богу, что мы в таком состоянии не сыграли в Финалиссиме»
11 минут назад
Кисляк о результатах ЦСКА: «На нас раньше времени начали вешать золотые медали, а потом переобулись резко. Это одна из причин, но основная – в нас самих»
21 минуту назад
Жюли о соцсетях: «У меня нет времени смотреть, что делают другие люди. Если детям дать телефон, они могут часами смотреть всякую ерунду. Это как наркотик, голова не в порядке»
40 минут назад
Дмитрий Черышев про 3:1 с Никарагуа: «Люди могут ждать и 30:0, и 50:0, но главная задача – собирать ребят вместе, смотреть потенциальных кандидатов для сборной. На Испанию или Аргентину настрой будет другой»
51 минуту назад
Менеджер Никарагуа: «Россия – это европейская команда с игроками высокого класса. Большая сборная. Уровень футболистов гораздо выше, чем у центральноамериканских команд»
сегодня, 10:21
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 09:57
Тошак о словах сына: «Деменция? Пока нет. Я забыл все пропущенные голы, но прекрасно помню забитые»
сегодня, 09:54
«Не удивило, что Соболев смог посадить в запас Дурана. Мы плохо относимся к собственным игрокам». Ларин про форварда «Зенита»
сегодня, 09:37
Луческу стал самым возрастным тренером в истории сборных – в 80 лет и 240 дней
сегодня, 09:33
Рахимов о пропущенном голе Сафонова от Никарагуа: «Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями»
сегодня, 09:18
Рекомендуем