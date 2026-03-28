«Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса. Каталонцы не верят, что форвард окажет давление на «Атлетико»
«Барселона» не намерена прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Хулиана Альвареса, несмотря на интерес к форварду «Атлетико».
По данным Marca, каталонцы не готовы переплачивать за нападающего и выбиваться из финансовой модели. В клубе подчеркивают, что любые трансферы должны вписываться в ограничения по зарплате и правила финансового фэйр-плей.
Кроме того, в «Барселоне» скептически оценивают сам сценарий перехода. В руководстве не верят, что Альварес будет оказывать давление на «Атлетико», чтобы добиться трансфера, а без этого договориться о сделке практически невозможно.
Ситуацию дополнительно усложняет позиция мадридцев: «Атлетико» готов предложить игроку улучшенный контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, чтобы удержать его в команде.
На данный момент переход выглядит крайне трудным – в «Барселоне» не собираются идти ва-банк ради Альвареса и готовы отказаться от сделки, если условия не будут соответствовать их стратегии.
Альваресу хорошо в Атлетико, он сам это заявляет, после ухода Гризманна станет ключевым игроком, плюс ему предлагают улучшенный контракт.
Атлетико за эти 100-110 млн никого по уровню и близко не найдет, да и смысла в его продаже нет
Интересный вариант, но захочет ли он покидать «Челси» и сколько запросят за его трансфер. Ещё есть Осимхен, но за него просят 140 млн евро.