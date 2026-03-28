«Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса. Каталонцы не верят, что форвард окажет давление на «Атлетико»

«Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса.

«Барселона » не намерена прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Хулиана Альвареса , несмотря на интерес к форварду «Атлетико ».

По данным Marca, каталонцы не готовы переплачивать за нападающего и выбиваться из финансовой модели. В клубе подчеркивают, что любые трансферы должны вписываться в ограничения по зарплате и правила финансового фэйр-плей.

Кроме того, в «Барселоне» скептически оценивают сам сценарий перехода. В руководстве не верят, что Альварес будет оказывать давление на «Атлетико», чтобы добиться трансфера, а без этого договориться о сделке практически невозможно.

Ситуацию дополнительно усложняет позиция мадридцев: «Атлетико» готов предложить игроку улучшенный контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, чтобы удержать его в команде.

На данный момент переход выглядит крайне трудным – в «Барселоне» не собираются идти ва-банк ради Альвареса и готовы отказаться от сделки, если условия не будут соответствовать их стратегии.