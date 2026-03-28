Дмитрий Черышев про 3:1 с Никарагуа: «Люди могут ждать и 30:0, и 50:0, но главная задача – собирать ребят вместе, смотреть потенциальных кандидатов для сборной. На Испанию или Аргентину настрой будет другой»

Черышев про 3:1 с Никарагуа: люди могут ждать 50:0, но главное – собирать ребят.

Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев прокомментировал победу России над Никарагуа (3:1).

«Люди могут ждать и 30:0, и 50:0, но главная задача – собирать ребят вместе, чтобы шел тренировочный процесс. Важно смотреть потенциальных кандидатов для сборной страны, чтобы была какая-то определенная сыгранность.

Матч с Никарагуа тяжелый, но все понимают, что настроиться на такого соперника всегда сложно. Если ты играешь против Испании или Аргентины, естественно, настрой сразу будет совершенно другой. Но для меня главное, что ребята собираются, и то, что есть спарринг-партнеры, это вообще великолепно», – сказал Черышев.