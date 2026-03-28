Жюли о соцсетях: «У меня нет времени смотреть, что делают другие люди. Если детям дать телефон, они могут часами смотреть всякую ерунду. Это как наркотик, голова не в порядке»

Бывший полузащитник «Барселоны» Людовик Жюли ответил на вопрос о влиянии социальных сетей на футболистов.

– У вас есть аккаунты в социальных сетях?

– Да, но ими пользуются мои дети. Я – нет. У меня нет времени целый день смотреть, что делают другие люди. Мне это не нравится.

– Как социальные сети влияют на футболистов?

– Я вижу это на примере своих детей, которым 6 и 9 лет.

Если разрешить им пользоваться телефоном, они могут часами смотреть всякую ерунду. Это как наркотик. Голова не в порядке.

Нужно отвлечься от этого и наслаждаться другими вещами: играть на улице, проводить время с друзьями. То же самое и в футболе.

В раздевалке нужно оставить телефон, поговорить с партнерами по команде, узнать, как у них дела. Если этого нет, невозможно хорошо играть вместе, – сказал Людовик Жюли .