Журавель об ошибке Сафонова в игре с Никарагуа: «Он первый номер европейского топа. Каким бы профиком он ни был, нет такого рубильника, который включал бы в таком матче тот же режим»
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился мнением об игре вратаря Матвея Сафонова в BetBoom товарищеском матче со сборной Никарагуа (3:1).
Голкипер пропустил гол в первом тайме после дальнего удара.
«Вот все ломают голову, почему у Сафонова в сборной два не самых сложных удара становятся голами. Боюсь, ответ нам не понравится.
Матвей вышел на новый уровень. Он первый номер европейского топа, его жизнь сейчас полнится суперконкуретными матчами, попаданием в символическую сборную ЛЧ… Каким бы профиком он ни был, нет в голове такого рубильника, который включал бы в таком матче тот же режим, что в больших турнирах.
Очевидно, что самая заурядная двусторонка в «ПСЖ» в десятки раз напряженнее и требует гораздо большей сфокусированности, чем это возвращение домой.
P.S. Только не понял, с чем Сафонова поздравляли после матча. Предположу – с тем, что такие пенки он теперь пускает только в неофициальных матчах», – написал Тимур Журавель.
