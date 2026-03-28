  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Журавель об ошибке Сафонова в игре с Никарагуа: «Он первый номер европейского топа. Каким бы профиком он ни был, нет такого рубильника, который включал бы в таком матче тот же режим»
24

Журавель об ошибке Сафонова в игре с Никарагуа: «Он первый номер европейского топа. Каким бы профиком он ни был, нет такого рубильника, который включал бы в таком матче тот же режим»

Тимур Журавель о Сафонове: заурядная двусторонка «ПСЖ» в десятки раз напряженнее.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился мнением об игре вратаря Матвея Сафонова в BetBoom товарищеском матче со сборной Никарагуа (3:1).

Голкипер пропустил гол в первом тайме после дальнего удара.

«Вот все ломают голову, почему у Сафонова в сборной два не самых сложных удара становятся голами. Боюсь, ответ нам не понравится.

Матвей вышел на новый уровень. Он первый номер европейского топа, его жизнь сейчас полнится суперконкуретными матчами, попаданием в символическую сборную ЛЧ… Каким бы профиком он ни был, нет в голове такого рубильника, который включал бы в таком матче тот же режим, что в больших турнирах.

Очевидно, что самая заурядная двусторонка в «ПСЖ» в десятки раз напряженнее и требует гораздо большей сфокусированности, чем это возвращение домой.

P.S. Только не понял, с чем Сафонова поздравляли после матча. Предположу – с тем, что такие пенки он теперь пускает только в неофициальных матчах», – написал Тимур Журавель.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
logoсборная Никарагуа
logoМатвей Сафонов
logoТимур Журавель
logoСборная России по футболу
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
За слово "профик" нужно лупить ремнем по самым нескромным местам.
Ответ Андрей Шумов
За слово "профик" нужно лупить ремнем по самым нескромным местам.
Увы, есть немалый шанс, что Журавелю это может даже понравиться👀
Ответ Андрей Шумов
За слово "профик" нужно лупить ремнем по самым нескромным местам.
Профик по футбику. А вообще, в своей личной телеге он может писать как угодною, лишь бы в эфир не нес.
ой да ошибся и ошибся. Там Геничу вулкан эмоций рвет в комментариях в ТГ коммент шоу, а вы такую хрень обсуждаете :D
Ответ Алексей Софронов_1116242375
ой да ошибся и ошибся. Там Геничу вулкан эмоций рвет в комментариях в ТГ коммент шоу, а вы такую хрень обсуждаете :D
У Лудича что ни день, то разрыв его шаблона.
Ну что за "профиком". Журналист Журавель остановился в развитии на уровне шестиклассника?
Профик #####.
Откуда это взялось, ты что мелишь, непригодный.
Ответ Ю. Евгеньевич
Профик #####. Откуда это взялось, ты что мелишь, непригодный.
Ну "мелИшь" тоже такое себе. Хотя "профик" и "футбик" - полное дерьмо, конечно
Вышел на новый уровень — пропускает все более смешные голы
Поздравляли сборную с победой, его в том числе. А вообще само мероприятие в конце было привествее своего воспитанника дома, в родном городе, клубе, стадионе. И к матчу это уже меньше относилось.
Не понимаю злорадства. Мотя красавчик , болеем за него дальше. Не вешать носа, мушкетеры!
Ответ Spaten
Не понимаю злорадства. Мотя красавчик , болеем за него дальше. Не вешать носа, мушкетеры!
Дыркон один удар один гол
Ответ Николай Николай_1117118529
Дыркон один удар один гол
Расскажи об этом Луису Энрике, а то вдруг он не в курсе и ставит такую дырку в основу во всех матчах
"Профик" от профана.
Так в следующий раз пусть с сигаретой на матч выходит, во вратарской ему поляну накроют и будет сидеть как барин. Ну а чего напрягаться, не двусторонка в клубе же. Так-то это и есть профессиональное отношение, когда независимо от уровня соперника он держит планку, но у пятидесятилетнего подростка это просто уровень не тот понимаете, ну не двустороночка в ПСЖ и все тут. Так или иначе первый номер европейского топа пустил какого-то дурака вчера, а журавель тут как тут с объяснениями и отмазками
Ответ Robb Stark
Так в следующий раз пусть с сигаретой на матч выходит, во вратарской ему поляну накроют и будет сидеть как барин. Ну а чего напрягаться, не двусторонка в клубе же. Так-то это и есть профессиональное отношение, когда независимо от уровня соперника он держит планку, но у пятидесятилетнего подростка это просто уровень не тот понимаете, ну не двустороночка в ПСЖ и все тут. Так или иначе первый номер европейского топа пустил какого-то дурака вчера, а журавель тут как тут с объяснениями и отмазками
потом что главное во всем этом то что он первый номер европейского топа, а это товарка. все что после мелочь
Вот все ломают голову, почему у Сафонова в сборной два не самых сложных удара становятся голами. Боюсь, ответ нам не понравится.

Матвей вышел на новый уровень. Он первый номер европейского топа, его жизнь сейчас полнится
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Golang-разработчики, откликайтесь на вакансию – ищем усиление в юнит статистических сервисов. Приходите работать в Спортс''!
