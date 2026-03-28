ЛГБТ*-фанаты «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за слов в защиту Гринвуда: «Требуем ответственности, отражающей ценности клуба»

Официальное объединение ЛГБТ*-болельщиков «Тоттенхэма» Proud Lilywhites выступило против назначения Роберто Де Дзерби на должность главного тренера.

Поводом стали выступления итальянца в защиту Мэйсона Гринвуда после того, как вингера обвинили в насилии над девушкой в 2022-м, но в 2023-м сняли обвинения.

«Клуб задает стандарты, формирующие чувства людей – в том числе границы допустимого поведения. Главный тренер играет в этом огромную роль.

Когда человек на такой позиции публично защищает игрока вроде Гринвуда и подает это таким образом, что принижает серьезность произошедшего, – на это стоит обратить внимание. Речь идет о сигнале, который человек транслирует.

Мы гордимся тем прогрессом, который был достигнут в плане инклюзивности и открытости футбола. Этот прогресс важен – и его нельзя ставить под угрозу или считать второстепенным.

Мы не требуем идеала. Мы требуем ответственности, прозрачности и лидерства, которое отражает ценности, о которых заявляет клуб. Все вместе, всегда. Это должно что-то значить. Нет Де Дзерби», – говорится в заявлении.

* – деятельность движения ЛГБТ запрещена на территории РФ

