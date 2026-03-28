  • ЛГБТ*-фанаты «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за слов в защиту Гринвуда: «Требуем ответственности, отражающей ценности клуба»
ЛГБТ*-фанаты «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за слов в защиту Гринвуда: «Требуем ответственности, отражающей ценности клуба»

Официальное объединение ЛГБТ*-болельщиков «Тоттенхэма» Proud Lilywhites выступило против назначения Роберто Де Дзерби на должность главного тренера.

Поводом стали выступления итальянца в защиту Мэйсона Гринвуда после того, как вингера обвинили в насилии над девушкой в 2022-м, но в 2023-м сняли обвинения.

«Клуб задает стандарты, формирующие чувства людей – в том числе границы допустимого поведения. Главный тренер играет в этом огромную роль.

Когда человек на такой позиции публично защищает игрока вроде Гринвуда и подает это таким образом, что принижает серьезность произошедшего, – на это стоит обратить внимание. Речь идет о сигнале, который человек транслирует.

Мы гордимся тем прогрессом, который был достигнут в плане инклюзивности и открытости футбола. Этот прогресс важен – и его нельзя ставить под угрозу или считать второстепенным.

Мы не требуем идеала. Мы требуем ответственности, прозрачности и лидерства, которое отражает ценности, о которых заявляет клуб. Все вместе, всегда. Это должно что-то значить. Нет Де Дзерби», – говорится в заявлении.

* – деятельность движения ЛГБТ запрещена на территории РФ

Фанатки «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за его выступлений в защиту Гринвуда: «Его слова преуменьшали серьезность проблемы мужского насилия над женщинами»

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

Барселона интересуется ЛГБТ-фанатами Тоттенхема.
Ответ b_igh
Барселона интересуется ЛГБТ-фанатами Тоттенхема.
Вряд ли. Им бы хотелось хоть немного натуралов для разнообразия
Тааак
Все ясно Де Дзэрби нормальный чел и натурал
Этому мракобесному клубу необходимо очищение пердивом
Ответ Владимир Хоббит
Этому мракобесному клубу необходимо очищение пердивом
Это слово в данном случае как-то странно звучит... Тем более в смысле очищения...
Ответ Владимир Хоббит
Этому мракобесному клубу необходимо очищение пердивом
Причем в ФНЛе
А еще говорят у Тоттенхэма фанатов нет
Ответ Narrator19
А еще говорят у Тоттенхэма фанатов нет
Надо бы узнать за кого болеет депутат Милонов.
А я думал все фанаты Тоттенхэма априори ЛГБТ
Ответ Автомобилист Зажопинск
А я думал все фанаты Тоттенхэма априори ЛГБТ
Априори БДСМ, а это так... крыло)
Современный мир все больше напоминает Саус Парк.

Какое-то галимое левачье дает моральные оценки человеку, которого знать не знают, только потому, что он хорошо высказался о своем игроке.
А что он должен был сделать? Палками Гринвуда забить?

Две малолетки устроили дебош, помирились, поженились, родили детей - но клоунам нет покоя, ищут очередного Гитлера.
Тоттенхэм должен возглавить Хитцльспергер
Ну эти то без смазки в любую щель своё мнение впердолят...
