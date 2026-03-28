Кирилл Глебов: «Гонду – отличный футболист, но Дивеев – лучший центральный защитник России. ЦСКА потерял лидера на поле и в раздевалке»
Вингер сборной России и ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал обмен Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду из «Зенита», который состоялся зимой.
«Не скажу, что обмен с «Зенитом» получился плохим. Лучо – отличный футболист, который еще точно принесет ЦСКА много голов и очков. Но Дивеев – лучший центральный защитник России. Это факт.
С уходом такого футболиста команда теряет лидера в раздевалке и на поле. Но у нас есть молодые россияне и бразильцы, которые покажут свой уровень», – сказал Глебов.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
но в комментах нам по-прежнему будут рассказывать, как ЦСКА ловко провернул обмен, слив Зениту неликвид)))
Брейдо наругает
Надо признать, что Дивеев отлично вписался в Зенит. Очень надёжно в паре с Нино действуют.
Гонду покинет команду через сезон-два, а Дивеева уже обратно не вернёшь. Очень странная сделка от менеджмента ЦСКА и причем очевидно заранее проигрышная.
Странная, если не задумываться о зарплате Дивеева и последних переговорах о контракте, которые шли очень тяжело. Решили рискнуть, пока актив наиболее ценный.
Это была изначальная глупость. Лучшего лимитчика на своей позиции можно обменивать разве что на Вендела и Даку. Во всех остальных ЦСКА был бы в большом минусе.
Ой...
Можно спорить, потеря это или нет, но результаты упали.
Как по мне - кто бы что ни говорил - на данный момент, похоже, армейцы в этом обмене пока в приличном проигрыше. Аргумент Чели на то, что «Дивей не ЦЗ при игре высоким блоком обороны, а качественный ЦФ нам позарез нужен» - не оправдывается никоим образом. Что будет дальше- одному футбольному Богу известно. Будем наблюдать .
