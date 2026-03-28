  • Кирилл Глебов: «Гонду – отличный футболист, но Дивеев – лучший центральный защитник России. ЦСКА потерял лидера на поле и в раздевалке»
Вингер сборной России и ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал обмен Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду из «Зенита», который состоялся зимой.

«Не скажу, что обмен с «Зенитом» получился плохим. Лучо – отличный футболист, который еще точно принесет ЦСКА много голов и очков. Но Дивеев – лучший центральный защитник России. Это факт.

С уходом такого футболиста команда теряет лидера в раздевалке и на поле. Но у нас есть молодые россияне и бразильцы, которые покажут свой уровень», – сказал Глебов. 

Источник: «Чемпионат»
но в комментах нам по-прежнему будут рассказывать, как ЦСКА ловко провернул обмен, слив Зениту неликвид)))
Надо признать, что Дивеев отлично вписался в Зенит. Очень надёжно в паре с Нино действуют.
Гонду покинет команду через сезон-два, а Дивеева уже обратно не вернёшь. Очень странная сделка от менеджмента ЦСКА и причем очевидно заранее проигрышная.
Странная, если не задумываться о зарплате Дивеева и последних переговорах о контракте, которые шли очень тяжело. Решили рискнуть, пока актив наиболее ценный.
Это была изначальная глупость. Лучшего лимитчика на своей позиции можно обменивать разве что на Вендела и Даку. Во всех остальных ЦСКА был бы в большом минусе.
Можно спорить, потеря это или нет, но результаты упали.
Как по мне - кто бы что ни говорил - на данный момент, похоже, армейцы в этом обмене пока в приличном проигрыше. Аргумент Чели на то, что «Дивей не ЦЗ при игре высоким блоком обороны, а качественный ЦФ нам позарез нужен» - не оправдывается никоим образом. Что будет дальше- одному футбольному Богу известно. Будем наблюдать .
Дивеев об РПЛ: «На уровень судейства внимания не обращаю. У нас хорошие игроки в чемпионате – в «Зените», «Динамо», ЦСКА. Может, нет таких скоростей, которые должны быть»
25 марта, 10:15
Дивеев пропустит матчи России с Никарагуа и Мали: «После простуды начались осложнения в виде синусита»
24 марта, 09:37
Футболистов Игорей и Юриев в Бразилии больше, чем в России. Почему?
24 марта, 07:10
Орлов о 3:1 «Зенита»: «С «Динамо» действовали от себя, с позиции силы, четко выполняли план Семака. Абсолютно закономерная победа, но некоторые моменты еще тревожат»
23 марта, 15:55
«Барса» из-за травмы Рафиньи может получить 143 тысячи евро от ФИФА
9 минут назад
Депутат Милонов о том, что Россия не разгромила Никарагуа: «А зачем? На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают»
30 минут назад
«Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса. Каталонцы не верят, что форвард окажет давление на «Атлетико»
46 минут назад
ЛГБТ*-фанаты «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за слов в защиту Гринвуда: «Требуем ответственности, отражающей ценности клуба»
46 минут назад
Журавель об ошибке Сафонова в игре с Никарагуа: «Он первый номер европейского топа. Каким бы профиком он ни был, нет такого рубильника, который включал бы в таком матче тот же режим»
сегодня, 10:37
«Енисей» при Ташуеве набрал 11 из 15 очков весной – 3 победы и 2 ничьих. Команда в 4 очках от зоны стыков на данный момент
сегодня, 10:07
Тебас о критике Винисиуса в Бразилии: «Месси критиковали, а он принес Аргентине Кубок мира. Бразильцам надо набраться терпения, Винисиус тоже принесет победу на ЧМ»
сегодня, 09:58
Владимир Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в клубы вроде «Монако». Если его «Реал» позовет, тогда есть смысл. Можно в Англию, в первые три команды»
сегодня, 09:45
Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»
сегодня, 09:24
Мартинес про 2:1 с Мавританией: «Очень плохая игра. Один из худших матчей Аргентины. Слава Богу, что мы в таком состоянии не сыграли в Финалиссиме»
16 минут назад
Кисляк о результатах ЦСКА: «На нас раньше времени начали вешать золотые медали, а потом переобулись резко. Это одна из причин, но основная – в нас самих»
26 минут назад
Жюли о соцсетях: «У меня нет времени смотреть, что делают другие люди. Если детям дать телефон, они могут часами смотреть всякую ерунду. Это как наркотик, голова не в порядке»
45 минут назад
Дмитрий Черышев про 3:1 с Никарагуа: «Люди могут ждать и 30:0, и 50:0, но главная задача – собирать ребят вместе, смотреть потенциальных кандидатов для сборной. На Испанию или Аргентину настрой будет другой»
56 минут назад
Менеджер Никарагуа: «Россия – это европейская команда с игроками высокого класса. Большая сборная. Уровень футболистов гораздо выше, чем у центральноамериканских команд»
сегодня, 10:21
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 09:57
Тошак о словах сына: «Деменция? Пока нет. Я забыл все пропущенные голы, но прекрасно помню забитые»
сегодня, 09:54
«Не удивило, что Соболев смог посадить в запас Дурана. Мы плохо относимся к собственным игрокам». Ларин про форварда «Зенита»
сегодня, 09:37
Луческу стал самым возрастным тренером в истории сборных – в 80 лет и 240 дней
сегодня, 09:33
Рахимов о пропущенном голе Сафонова от Никарагуа: «Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями»
сегодня, 09:18
