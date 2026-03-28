Кирилл Глебов: «Гонду – отличный футболист, но Дивеев – лучший центральный защитник России. ЦСКА потерял лидера на поле и в раздевалке»

Кирилл Глебов: Дивеев – лучший центральный защитник России, ЦСКА потерял лидера.

Вингер сборной России и ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал обмен Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду из «Зенита », который состоялся зимой.

«Не скажу, что обмен с «Зенитом» получился плохим. Лучо – отличный футболист, который еще точно принесет ЦСКА много голов и очков. Но Дивеев – лучший центральный защитник России. Это факт.

С уходом такого футболиста команда теряет лидера в раздевалке и на поле. Но у нас есть молодые россияне и бразильцы, которые покажут свой уровень», – сказал Глебов.