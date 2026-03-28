Менеджер Никарагуа: «Россия – это европейская команда с игроками высокого класса. Большая сборная. Уровень футболистов гораздо выше, чем у центральноамериканских команд»

Менеджер сборной Никарагуа похвалил уровень сборной России.

Менеджер сборной Никарагуа Джейсон Бальтодано высказался после поражения от команды России (1:3) в BetBoom товарищеском матче.

«Для нас эта игра имела очень большое значение. Российская сборная – это европейская команда с игроками высокого класса.

Уровень игроков гораздо выше, чем у центральноамериканских команд. Это большая сборная», – сказал Джейсон Бальтодано.

